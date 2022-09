Louis consola William e Kate con dolcissime parole per la bisnonna Elisabetta

E' davvero emozionante l'aneddoto che Kate Middleton ha raccontato ieri sulle dolci parole di Louis dopo la morte della regina

Se pensiamo che poche settimane fa, sorridevamo tutti guardando il piccolo Louis intento a divertirsi con i festeggiamenti per i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta…Oggi quello stesso bambino birbone, che con le sue smorfie ci ha regalato due giornate di sorrisi, sta affrontando insieme ai suoi due fratelli, George e Charlotte, un altro addio. Dopo aver salutato il nonno Filippo, martedì hanno detto addio a distanza alla bisnonna Elisabetta. Già perchè i piccoli figli di William e Kate, non hanno incontrato la Regina Elisabetta prima che morisse. Le sue condizioni di salute si sono aggravate improvvisamente, qualcuno dice per una caduta in casa e i bambini quindi, non hanno potuto salutare la loro amata bisnonna. E’ stata Kate a raccontare ieri, a un gruppetto di bambini, come i suoi figli stanno affrontando il lutto. E’ vero che Louis è ancora piccolino, e non ha forse capito cosa sta succedendo davvero e allo stesso tempo è quello che ha avuto meno tempo da passare con la bisnonna anche a causa del covid, ma è stato quello che ha cercato di consolare mamma Kate e papà William, provati per l’addio alla regina.

Il dolce pensiero di Louis per la bisnonna che non c’è più

Secondo i giornali britannici Kate, palesemente emozionata, avrebbe raccontato a un gruppo di bambini quello il commento fatto dal suo terzogenito: «At least grannie is with great-grandpa now», ovvero «Louis ha detto ‘almeno la nonna ora è con il bisnonno’“». Parole che hanno fatto emozionare davvero tutti. Già era grande la commozione per l’aver visto insieme dopo tanto tempo, Harry e William che a sorpresa per il tributo alla regina, ieri sono arrivati con le loro consorti davanti al castello di Windsor. E con l’aneddoto di Kate, la commozione è aumentata.