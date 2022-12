Harry deluso da William: “Mi ha urlato contro, è stato terrificante”

Ecco che cosa ha detto Harry sui rapporti con William nel documentario Harry e Meghan su Netflix

Nel quinto episodio di Harry e Meghan, il documentario dedicato alla “vera storia” dei duchi del Sussex, si è molto parlato della decisione della coppia di lasciare la famiglia reale e il Regno Unito. Di chi è la colpa? Harry e Meghan sembrano fare accuse molto forti, rivolte soprattutto alla stampa. Ma non solo. E’ vero che i tabloid hanno per due anni, raccontato solo menzogne su Meghan, provocando anche una forte ondata di odio social di cui la Markle aveva grandissima paura, ma è altrettanto vero che la famiglia reale lo ha permesso. Harry infatti racconta che più volte ha chiesto a suo padre di fermare la macchina del fango, che ha chiesto a suo fratello di intervenire. Ma non c’è stato verso. E che William fosse più legato all’istituzione che al rapporto tra fratelli, Harry oggi ne è pienamente convinto. “E’ la sua eredità, è chiaro che per lui sia importante comportarsi come ci si aspetta da lui” ha detto Harry, parlando di suo fratello. Mai invece una parola su Kate Middleton, una sorta di fantasma in questa storia.

C’è poi una frase in particolare che oggi, i media di tutto il mondo riportano. Tutto è successo il giorno in cui Carlo, William ed Harry si sono riuniti, per valutare le opzioni che i duchi del Sussex avevano, in vista dell’addio alla famiglia reale.

La rottura definitiva tra Harry e William

Dal racconto di Harry emerge che la rottura definitiva arriva il 13 gennaio 2020; in questo giorno la situazione precipita e l’incontro a quattro tra Elisabetta II, Carlo, William e Harry sancisce l’addio dei Duchi di Sussex alla Royal Family. Non senza altri colpi di scena, perché è durante la riunione ristretta si consuma lo strappo definitivo tra i due fratelli. Harry racconta che in quella riunione, la regina ascoltava senza commentare mentre suo fratello, ha preso delle posizioni molto forti. Racconta: “È stato terrificante vedere mio fratello urlare come un pazzo contro di me, mentre mio padre diceva cose semplicemente false e nonna osservava tutto, incassava e rimaneva in silenzio”, svela Harry. “La cosa più triste per me è stata realizzare che mio fratello era diventato oramai parte dell’istituzione. L’istituzione veniva prima di me”, aggiunge.

E poi sgancia una vera e propria bomba, rivelando un altro motivo per il quale, i rapporti si sono raffreddati. Harry rivela che in quei giorni, la stampa parlava di forti tensioni tra lui e William. Ma la famiglia reale non desiderava che si parlasse di questa questione e allora, si decise di fare un comunicato, a nome di Harry e di William, nel quale i due fratelli raccontavano che la stampa stava raccontando una serie di menzogne. Harry però non era a conoscenza, a suo dire, di quel comunicato. “Erano bugie per difendere mio fratello, mentre io e Meghan non siamo mai stati difesi da nessuno. Così ho deciso che dovevamo andare via. Io, non mia moglie, che voleva rimanere. La mia famiglia ha perso una occasione storica con l’addio di Meghan alla Royal Family: l’avrebbe modernizzata agli occhi del Commonwealth invece è stata la morte di un sogno” le parole di Harry sono fortissime. Aggiunge che in due anni, nessuno ha mosso un dito per difendere Meghan dalla stampa mentre quando si è trattato di dire qualcosa su William, si è presa subito una posizione. Quando ha raccontato tutto questo a Meghan, al telefono ( perchè lei non era stata invitata alla riunione e aveva deciso quindi di tornare in Canada da Archie) lei è scoppiata a piangere. Hanno infatti capito entrambi che sarebbe stato sempre così. E che quindi, la sola scelta da fare era una: lasciare.