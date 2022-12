William e Kate sfoggiano i loro migliori sorrisi dopo le pesanti accuse di Harry e Meghan: scelgono il silenzio

Non commentano le durissime parole di Harry. William e Kate onorano i loro impegni e si mostrano sereni durante gli eventi dedicati al Natale, il primo dopo 70 anni senza la regina

Sono impegnatissimi con tutti i riti del Natale, dopo due anni di pandemia finalmente, anche nel Regno Unito si cerca di tornare alla normalità. E sarà un Natale molto diverso per la famiglia reale. Il primo senza la Regina Elisabetta dopo 70 anni e anche un Natale durante il quale di certo si parlerà moltissimo di quello che Harry e Meghan hanno raccontato nel loro documentario. Negli ultimi tre episodi, disponibili dal 15 dicembre su Netflix, è arrivato un attacco molto forte da parte di Harry a suo fratello. O meglio, il secondo genito di Carlo e Diana, lancia delle accuse molto forti a chi gestiva la comunicazione di William, ma è chiaro che poi si riferisca anche a lui. William, a detta di Harry, sarebbe stato colpevole perchè non ha fermato quello che gli altri stavano facendo. Ha rotto un patto, svela Harry, che avevano fatto molto prima, quando si erano giurati che non avrebbero permesso a nessuno di soffrire come era successo a Lady Diana e invece, tutto è cambiato dopo il matrimonio con Meghan.

William e Kate, che ieri si sono mostrati con il loro miglior sorriso in pubblico, insieme a Charlotte e George, non hanno commentato in nessun modo le parole di Harry e a detta dei ben informati, non lo faranno. Ma quello che Harry racconta nel documentario è forte. Descrive suo fratello e Kate come una coppia invidiosa del successo, dell’attenzione che Meghan aveva avuto e del fatto che i tabloid in un primo momento, fossero dalla sua parte. Poi è successo qualcosa, la rotta è cambiata e quando la famiglia reale ha compreso che Meghan ed Harry, potevano rappresentare un pericolo, la stampa si è schierata. A detta di Harry, William non avrebbe fatto nulla per impedirlo. E se prima i due uffici di comunicazione di Kensington Palace, lavoravano insieme, per Harry e per William, improvvisamente hanno smesso di farlo. La guerra è stata tra gli uffici, racconta Harry, ma è chiaro che se William fosse intervenuto, chiedendo di non attaccare la Markle, le cose sarebbero andate in modo diverso. Non è successo.

Oggi quindi Kate e William si ritrovano a dover fare i conti con accuse molto pesanti, raccontate però va detto, in modo diverso dai media britannici. C’è chi racconta per filo e per segno quello che Harry e Meghan hanno narrato nel loro documentario, dedicando articoli e prime pagine, dando spazio quasi totale sul sito ( come fa il Daily Mail) e c’è chi sceglie invece di ricordare ai sudditi di re Carlo, chi fa parte e chi non fa parte della famiglia reale, relegando poco spazio, alla vicenda. Ma si sa, si deve vendere, servono i click, come il buon Harry ci insegna ed è per questo che di quello che lui e sua moglie hanno detto nel documentario di Netflix, si parlerà di certo ancora per molto tempo.