Meghan ed Harry torneranno a Londra per Re Carlo? Lo spiffero

Re Carlo porge un ramoscello d'ulivo a Harry e Meghan

In questi giorni non si parla d’altro, da Londra a New York, da Sidney ai Caraibi. Il documentarrio di Harry e Meghan per Netflix fa discutere in tutto il mondo. I due hanno deciso di raccontare la loro verità, senza però dire molto di diverso, rispetto a quello che avevano già raccontato nella più breve intervista con Ophra. Nuove accuse alla famiglia reale, all’istituzione ma soprattutto ai media britannici che hanno costruito una macchina del fango, secondo i duchi del Sussex, contro di loro, in particolare contro Meghan. Da Londra oggi però arriva una notizia che riguarda proprio la coppia. Non un commento da parte della famiglia reale ma un ramoscello di pace. Re Carlo inviterà Harry e Meghan alla cerimonia di incoronazione che si svolgerà all’abbazia di Westminster, fissata per il 6 maggio 2023.

E’ quanto riportano il tabloid britannico “The Daily Mail” e il “Times”, citando fonti di Buckingham Palace. Per ora però non ci sono annunci ufficiali. Una notizia che è forse uscita al momento giusto, secondo una precisa pianificazione? Harry e Meghan nel loro documentario hanno raccontato proprio questo: come tutto, nel Regno Unito, dipenda dalla stampa. La continua necessità di fare notizia, di dare in pasto ai lettori uno scandalo, di decidere chi è la preda, chi la vittima da sacrificare e chi invece la persona da osannare.

Harry e Meghan nel loro documentario non parlano molto di Re Carlo. Le accuse che lanciano, non si riferiscono mai a una persona in particolare ma a tutta la famiglia, colpevole di non aver protetto la Markle. Meghan ricorda a proposito di Carlo, il giorno in cui ha dovuto chiedergli di essere accompagnata all’altare, visto che suo padre, due giorni prima delle nozze, aveva deciso di non esserci. Lo definisce un uomo affascinante. Inoltre la coppia ricorda nel documentario, anche la grande attenzione che Carlo ebbe per l’organizzazione del matrimonio. Si occupò in particolare della scelta del coro Gospel, che tanto piacque alla Markle e a tutti i suoi invitati.

Meghan ed Harry torneranno a Londra per Re Carlo?

Harry e Meghan sono stati a Londra per la morte della Regina Elisabetta ma il loro documentario non era ancora uscito . Oggi la posizione è diversa forse ma in ogni caso, ci si aspetta che la coppia, insieme magari stavolta ai due nipotini di Re Carlo, faccia ritorno in patria.

Anche se la lista degli invitati per la cerimonia religiosa deve ancora essere messa a punto, è chiaro che “tutti i membri della famiglia saranno i benvenuti”. Il Re, si precisa, “ama entrambi i suoi figli”. A tal proposito, in questi giorni, sono stati moltissimi sui social a commentare il documentario e a scrivere che Harry, è spesso mosso da un sentimento di invida, non avendo mai superato il complesso di essere secondo a suo fratello William.