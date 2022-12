Oroscopo Paolo Fox 2023 gemelli: il grafico e le previsioni per il nuovo anno

Cosa dicono le stelle per gli amici dei gemelli? Ecco le previsioni di Paolo Fox e l'oroscopo per il 2023 da I fatti vostri. C'è anche il grafico

Cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox per il segno dei gemelli? Si scherza nello studio de I fatti vostri con Paolo Fox che arriva per dare le previsioni per il nuovo anno. Dopo due anni e mezzo di pandemia c’è bisogno di un po’ di ottimismo, e si spera che per tutti i segni, ci siano dei momenti favorevoli. Ne ha parlato Paolo Fox nella puntata del programma di Rai 2 di oggi e vogliamo quindi raccontare agli amici dei gemelli, come sarà il 2023 secondo l’oroscopo dell’astrologo. Non solo le previsioni: come di consueto Paolo Fox ha mostrato anche i grafici per il nuovo anno, mettendo in evidenza quello che sarà il periodo migliore per l’amore, per il lavoro e per la fortuna.

Come sarà il nuovo anno per gli amici dei Gemelli? Cosa dicono le stelle e le previsioni di Paolo Fox? Dalle anticipazioni dell’astrologo si evince che per i Gemelli: “Nel mese di febbraio le stelle saranno conflittuali. Attenzione a un chiarimento che sarà necessario in primavera. Le donne metteranno a segno gli uomini. Dal mese di novembre tutto sarà superfluo”. Da segnare sul calendario l’11 aprile, potrebbe essere una data molto importante.

Oroscopo Paolo Fox 2023 gemelli: le previsioni

Il 2023 sarà un anno contraddittorio, con Saturno conflittuale a partire da marzo. Non riuscite a stare fermi, tuttavia dovete capire quali cose portare avanti, dal lavoro all’amore.

Maggio e giugno saranno dei mesi importanti per cercare di ritrovare tranquillità nei rapporti con gli altri.

In amore il 2023 vi premia ad aprile grazie a una bella Venere. Il consiglio di Paolo Fox tra l’altro, per gli amici del segno dei gemelli è quello di lasciarsi circondare da amici veri.

Paolo Fox Oroscopo 2023: il grafico dei gemelli

Il grafico dell’amore per gli amici dei gemelli è parecchio altalenante, sembra essere davvero una montagna russa. Come detto in precedenza, i mesi primaverili, in particolare maggio e aprile, saranno i migliori. L’anno si chiuderà bene per l’amore. Per il lavoro non ci saranno grandi picchi ma neppure crolli. Il 2023 sarà parecchio costante per i gemelli. Il grafico della fortuna è ancora più altalenante di quello dell’amore, con picchi altissimi ma anche molto bassi. I mesi peggiori saranno febbraio e marzo, una risalita invece a giugno.