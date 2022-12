E’ tempo di Oroscopo: Paolo Fox torna con l’Oroscopo 2023 segno per segno

Paolo Fox anticipa il suo Oroscopo per il 2023 da DiPiù: ecco le previsioni di Paolo Fox per il 2023 segno per segno

In attesa di ascoltare in tv tutte le previsioni di Paolo Fox e il suo Oroscopo per il 2023, arrivano le prime anticipazioni per il nuovo anno. L’Oroscopo di Paolo Fox è sempre molto atteso e anche quest’anno, l’astrologo, ha dato delle anticipazioni per la rivista DiPiù. Per le persone più appassionate, che amano le previsioni e l’oroscopo e seguono quello che le stelle dicono, c’è poi sempre il libro di Paolo Fox, con tutti i dettagli e l’oroscopo fatto segno per segno per il nuovo anno. Ma iniziano a scoprire qualche dettaglio in più in merito all’oroscopo di Paolo Fox per il 2023. Come sarà questo anno che finalmente, sembra essere quello in cui diremo addio alla pandemia?

Oroscopo Paolo Fox 2023: tutti i segni

Come detto in precedenza, dal settimanale DiPiù arrivano delle anticipazioni relative all’Oroscopo di Paolo Fox per il 2023. E allora scopriamo insieme, come sarà il nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox 2023: ariete

Cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete? Per l’Ariete il prossimo sarà un “anno ricco di chiarimenti definitivi. Alcune coppie potranno decidere di sposarsi. Chi si sta tenendo in piedi per miracolo cadrà. Bene Giove e Marte”. I single potranno dare degli incontri piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox 2023: toro

Quali sono le previsioni di Paolo Fox per i nati sotto il segno del toro? Per il Toro, invece, “marzo sarà un mese di netto recupero e poi entrerà nel segno Venere. Maggio mese che favorisce gli incontri. Per chi vuole sposarsi inizia una fase molto importante“. Il fatto che ci sia Venere in transito è sinonimo di fertilità.

Oroscopo Paolo Fox 2023: gemelli

Come sarà il nuovo anno per gli amici dei Gemelli? Cosa dicono le stelle e le previsioni di Paolo Fox? Dalle anticipazioni dell’astrologo si evince che per i Gemelli: “Nel mese di febbraio le stelle saranno conflittuali. Attenzione a un chiarimento che sarà necessario in primavera. Le donne metteranno a segno gli uomini. Dal mese di novembre tutto sarà superfluo”. Da segnare sul calendario l’11 aprile, potrebbe essere una data molto importante.

Oroscopo Paolo Fox 2023: il cancro

Per il Cancro “novità in arrivo nel mese di febbraio. Venere positiva e cuori solitari aiutati da Mercurio. Finita una storia ne potrà partire subito un’altra“. E poi cosa ci rivela l’Oroscopo di Paolo Fox per gli amici nati sotto il segno del cancro? La fine della primavera porterà cose buone in amore.

Oroscopo Paolo Fox 2023: il leone

Cosa ci dicono le stelle per gli amici nati sotto il segno del leone? La previsione per il Leone: “A febbraio Venere non sarà più opposta. Non potranno tenere il piede in due staffe. A luglio i protagonisti dell’amore tornano positivi. Molte opportunità per i cuori solitari”. E’ questa la previsione di Paolo Fox per il suo oroscopo segno per segno del 2023. A fine estate ci potrebbero essere delle storielle brevi ma intense.

Oroscopo Paolo Fox 2023: la Vergine

Come sarà il 2023 per i nati sotto il segno della Vergine? Paolo Fox nelle sue previsioni per il 2023 rivela che per i nati sotto il segno della Vergine, “ci sarà un po’ di tensione nei prossimi mesi, ma sono solo transiti leggeri. Vogliono vivere una sfera emotiva decisamente più tranquilla. Attenzione solo a Saturno opposto”.

Oroscopo Paolo Fox 2023: bilancia

Passiamo al segno della Bilancia con le previsioni di Paolo Fox per il 2023. “A giugno Giove non sarà più in opposizione. Torna anche una grande capacità organizzativa. Le preoccupazioni professionali non si devono riversare nell’amore”. Ci saranno delle ottime opportunità per la casa mentre nel mese di agosto, potrebbe esserci un incontro fatale.

Oroscopo Paolo Fox 2023: Scorpione

Tocca allo Scorpione, cosa ci dice Paolo Fox per gli amici nati sotto il segno dello scorpione? Le previsioni di Paolo Fox per il 2023 dello scorpione rivelano: “Meglio evitare le complicazioni a gennaio. Evitare atteggiamenti orgogliosi è la cosa migliore. Un amore travolgente non bisognerà affatto fermarlo e devono invece goderselo come non mai”. Mesi da segnare sul calendario: febbraio e marzo.

Oroscopo Paolo Fox 2023: sagittario

Cosa dicono le stelle per gli amici del sagittario? Ce lo racconta Paolo Fox con le sue previsioni. Secondo le anticipazioni di Paolo Fox per il nuovo anno, per gli amici del sagittario “Dal 20 febbraio cambieranno molte cose in amore. Cercano soluzioni diverse in amore. C’è chi si innamorerà di una persona troppo lontana”.

Oroscopo Paolo Fox 2023: capricorno

E andiamo avanti con gli amici del capricorno. Come sarà questo mese, cosa ci dicono le stelle? Per i nati sotto il segno del Capricorno, Paolo Fox rivela: “Non bisogna mai dimenticare che l’amore è troppo importante nella vita di ognuno. I sentimenti che nascono ora potrebbero essere conflittuali. A marzo potrebbero tornare un momento di agitazione da tenere sotto controllo. Emozioni speciali nel mese di luglio“.

Oroscopo Paolo Fox 2023: acquario

Quali sono le previsioni di Paolo Fox per gli amici nati sotto il segno dell’Acquario ? Le previsioni di Paolo Fox per gli amici dell’Acquario rivelano che “Marte e Venere nel 2023 sarà in ottimo aspetto. A maggio la passionalità non sarà alle stelle. Agitazione e insofferenza in determinati periodi dell’anno”.

Oroscopo Paolo Fox 2023: Pesci

Concludiamo con l’ultimo segno dell’Oroscopo. Come sarà il 2023 degli amici Pesci. Paolo Fox nel suo oroscopo rivela: “Le coppie nel 2023 saranno più forti del solito. Le relazioni che nasceranno proprio l’anno prossimo saranno da tenere in alta considerazione. Finalmente vanno via le preoccupazioni per quanto riguarda la sfera sentimentale”. Per gli incontri da segnare il mese di aprile.