Fedez risponde alle critiche dopo le storie per Gianluca Vialli: “Fate più schifo di me”

Fedez costretto a replicare alle polemiche dopo le sue storie per ricordare Gianluca Vialli nel giorno della sua morte

Questa mattina purtroppo è arrivata una drammatica notizia da Londra. La morte di Gianluca Vialli che ha toccato l’Italia intera. L’ex calciatore da settimane si era aggravato a causa del suo cancro, non ce l’ha fatta purtroppo. E come era prevedibile, dopo la notizia della sua morte, sono arrivati migliaia di messaggi da tutto il mondo. A ricordare Vialli, anche Fedez, con delle storie sui social. Il cantante aveva raccontato già tempo fa di come durante la sua malattia Vialli era stato al suo fianco. Oggi ribadisce di come sia stato importante, li abbia dato un sostegno psicologico davvero grandissimo, nonostante non si fossero mai incontrati fisicamente. Fedez ha salutato Vialli e la sua famiglia. Ma pochi minuti dopo, sui social, si è iniziato a discutere di questa vicenda e della scelta del cantante di postare dei social delle storie. Lo stesso Fedez ha voluto replicare ad alcune delle critiche arrivate. In particolare, rivolgendosi a Serena Doe, una attivista che spesso prende di mira i Ferragnez, Fedez ha voluto mettere i puntini sulle i. Accusa la Doe: “Pur di promuovere il suo podcast la giornalista non si ferma davanti a niente” ha scritto Fedez in una storia. “Come si fa a far polemica di fronte a tutto?” si è chiesto Federico. “E’ la stessa giornalista che ha sostenuto che io sono guarito dal cancro in tre giorni. Davanti a un mio pensiero, davanti a un lutto, ma almeno davanti a questo non si potrebbe tacere? No non è possibile” ha continuato Fedez. La Doe infatti aveva postato una storia con la critica a Fedez, parlando del suo podcast in uscita. Federico non ha gradito e ha ricordato che forse, queste persone, fanno più schifo di quelle che attaccano. “Fate più schifo di me” ha scritto nella sua ultima storia.

Le polemiche sui social dopo le storie di Fedez

Sui social intanto anche i pareri di chi commenta dall’esterno questa vicenda. Si legge su Twitter: “Io spezzo una lancia in favore di Fedez. Ha semplicemente espresso il cordoglio per la morte di Vialli, in più raccontando di aver avuto un dialogo in merito alla malattia. Personalmente non ci vedo nulla che possa indurre ad un fine “pubblicistico” o “per far parlare di se”. E ancora: “Di fronte al bellissimo messaggi di sostegno e di come i social possano creare un contatto per supportarti nei momenti più brutti della tua vita come quello di Fedez e Vialli, la gente deve sempre vederci il marcio. Io lo dico voi non avete un’ anima.“