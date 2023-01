Furiosa lite tra Harry e Meghan Markle: è accaduto davvero?

Harry e Meghan Markle hanno davvero litigato in modo così violento da richiedere l'intervento della polizia?

Il magazine tedesco Frau Aktuell racconta di una furiosa lite tra Harry e Meghan Markle, tale da richiedere l’intervento della polizia. E’ tutto vero? Sembra così assurdo, non la lite che può capitare a tutte le coppie ma un litigio così grave tra Harry e Meghan da indurre altri a chiamare la polizia. Dicono che i dichi di Sussex abbiano litiga in modo grave dopo l’uscita del libro bomba, che con Spare in edicola e la vita della royal family finita sotto gli occhi di tutti, Meghan non abbia retto. C’è chi dice che alla Markle non siano piaciuti alcuni passaggi del libro. Sembra tutto così strano, possibile che la moglie di Harry d’Inghilterra non conoscesse ogni pagina di quel libro? Chi ha chiamato la polizia, chi ha raccontato della discussione tra moglie e marito?

Harry e Meghan Markle in crisi dopo l’uscita di Spare?

Di crisi tra il principe e l’ex attrice si parla da sempre, gossip che sembra a volte siano stati creati da chi desiderava spostare l’attenzione. Da tempo i tabloid parlano di separazione, di divorzio, molti dicono che Meghan Markle sia pronta a lasciare il secondogenito di Carlo e Diana.

Si racconta di tutto, si cerca di mettere in cattiva luce la coppia, in realtà non c’è una foto, non c’è una testimonianza precisa, non esista nulla che possa confermare la crisi e l’ultimo presunto litigio. Nessuna conferma, nessuna smentita ma si continua a parlare di mancata tranquillità nella villa californiana.

Il principe Harry ha sparato a zero contro tutti, l’autobiografia dopo la morte della regina Elisabetta avrà un seguito con un secondo libro? C’è ancora altro da raccontare dopo lo scontro tra William ed Harry, la richiesta al padre di non sposare Camilla, l’uso di droga e le persone uccise in Afghanistan, la lite tra Harry e Meghan, le lacrime sul pavimento. La royal family chiusa tra le mura di ville e castelli è una famiglia come tante ma agli occhi del mondo non doveva essere così, è ovvio. Adesso è saltato tutto, impossibile ricucire i rapporti. Buckhingham Palace chiude le porte ad Harry ma qualcuno vuole raccontare che anche Meghan Markle non è dalla parte di suo marito. Ci sarà anche lei nel prossimo libro del principe ribelle, il minore, o non ci sarà un secondo volume?