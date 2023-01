Harry strattonato da William: prima la chiamata al terapista, poi la confessione a Meghan

Sono molto forti le accuse che Harry ha lanciato nei confronti di suo fratello William: il libro che sta per uscire potrebbe essere una bomba

Bisognerà leggere con attenzione ogni passaggio del libro Spare, l’autobiografia di Harry. Ma una cosa è certa: questa volta il figlio di Carlo ha deciso di raccontare davvero la sua verità. Un po’ bizzarra la scelta per il duca del Sussex che aveva detto di voler avere privacy, di voler spegnere l’attenzione sulla sua famiglia e di vivere negli Stati Uniti del suo lavoro con Meghan Markle. Parte del suo lavoro però a quanto pare, è raccontare della sua vita nella famiglia reale. E di dire cose che mettono in cattiva luce tutta la famiglia reale. Le prime accuse, sono quelle rivolte a suo fratello William.

Il libro di Harry uscirà ufficialmente nelle librerie il 10 gennaio 2023 ma a quanto pare, i giornalisti del Guardian, sono entrati in possesso di una copia e hanno deciso di raccontare, in anteprima, alcuni dei passaggi. Hanno iniziato con le accuse che Harry ha mosso a suo fratello William. Durante una discussione del 2019, William avrebbe “attaccato” Harry prendendolo per il bavero. Una mossa così violenta che ha comportato la rottura della collana che Harry indossava. Il secondo genito di Diana e Carlo, sarebbe caduto a terra. Avrebbe rotto, per via della violenza del gesto di William, anche la ciotola del cane. Tutto sarebbe iniziato da una discussione su Meghan e da alcune considerazioni che William aveva fatto, convinto a suo dire, che sarebbero state a favore della Markle.

William avrebbe chiesto a suo fratello di non dire niente a Meghan

Harry, secondo quanto si legge sul suo libro, sarebbe stato così scosso da quell’accaduto, da decidere di chiamare subito il suo terapista. A scioccarlo, non solo il gesto di William ma anche quanto accaduto dopo. William infatti avrebbe negato di averlo colpito ( Harry says he replied: “You mean that you attacked me?”, to which he claims William responded: “I didn’t attack you, Harold.”) Non solo. L’erede al trono avrebbe anche chiesto a Harry di non dire nulla a Meghan Markle. In un primo momento Harry aveva deciso di non raccontare di questa discussione a sua moglie ma poi, lo aveva dovuto fare. La Markle infatti si era accorta dei lividi sulla schiena e aveva chiesto spiegazioni. Inevitabile per Harry, raccontarle dunque tutto.