Le prime richieste di Rigau dopo il funerale di Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida non è ancora stata sepolta e Rigau esprime già le prime richieste

E’ appena terminato il funerale di Gina Lollobrigida e Rigau ha già avanzato le prime richieste. Gina Lollobrigida non è ancora stata sepolta nella sua Subiaco e l’ex marito spagnolo o vedovo, annuncia che il 3 febbraio sarà di nuovo a Roma, è il suo modo per non rispondere alle domande dei giornalisti, per non rilasciare adesso interviste. E’ per rispetto a Gina Lollobrigida? Lui è già pronto per una conferenza stampa, la annuncia ma in realtà non c’è niente di programmato, chiede che siano gli altri ad organizzarla, lo chiede a chi desidera porgli delle domande. Ma non era Gina Lollobrigida la diva? Rigau non si ferma solo a questa richiesta e lo fa ad un passo dalla bara di Gina Lollobrigida, lui chiede anche altro. Chiede che dell’organizzazione della conferenza stampa non se ne occupi Tiziana Rocca, amica carissima dell’attrice e che ha curato l’addio alla Lollobrigida, si è occupata lei di tutto in questi giorni.

Rigau pronto per una conferenza stampa, chiede di organizzarla in Italia

I giornalisti hanno provato a chiedergli se avesse dei rimpianti, dei rimorsi, perché per tutti nel giorno del dolore arriva quel momento, quei pensieri che aggiungono sofferenza all’addio, è normale quando muore una persona cara. Rigau non risponde, intuisce che in quelle domande dei giornalisti c’è un velato attacco a lui. Si nega, non risponde e alla domanda ulteriore se ha amato Gina e se è stato amato da lei è sicuro: “L’ho amata profondamente e ho ricevuto da lei più di quello che ho dato”, quindi un amore di cui non siamo a conoscenza fino in fondo.

“E’ una donna che è stata con me l’80% della mia vita” ha sottolineato sempre Rigau. Forse abbiamo perso qualche passaggio, addirittura l’80% e per lui era amore, è stato amore. Ricordiamo invece che Gina Lollobrigida negli ultimi anni ha pianto e si è disperata pensando all’uomo spagnolo che dice di averla sposata per procura in Spagna con rito religioso e che lui invece ha poi trascritto il matrimonio nel registro civile a Barcellona. E’ tutto ancora da dimostrare, non ci sono grandi certezze, purtroppo. Rigau vuole la conferenza stampa ed è molto probabile che la otterrà vista la curiosità di tutti su questa storia. “Se volete sono pronto a fare una conferenza stampa il 3 febbraio. Basta che non se ne occupi l’organizzatrice di eventi Tiziana Rocca”. Ci sembra di sentire la voce di Gina Lollobrigida che gli risponde.