Lo straziante addio in una lettera per Antonella Fragiello, l’ex finalista di Miss Italia morta a 37 anni

Le lettere di addio, il dolore immenso nel giorno dei funerali di Antonella Fragiello, l'ex Miss Italia morta a 37 anni

Sono stati appena celebrati i funerali di Antonella Fragiello, l’ex finalista di Miss Italia morta a soli 37 anni. Antonella Fragiello era di Napoli, il suo addio nella chiesa di San Tommaso e San Pietro a Patierno, un dolore immenso nel quartiere partenopeo. A portarla via un tumore, forse lo stesso che ha portato via la sua mamma. Aveva 19 anni quando ha partecipato a Miss Italia, certa di avere tutta la vita avanti, di potere essere felice per sempre. Invece, come scrive una delle persone a cui era più legata, Antonella Fragiello ha sofferto e ha avuto paura ma nessuno pensava che non ce l’avrebbe fatta. Alle 12 oggi i suoi funerali, nel 2004, l’anno in cui venne incoronata reginetta io bellezza Cristina Chiabotto, c’erano tutti i suoi sogni. La giovane modella napoletana era ricoverata da alcuni giorni in ospedale a causa di un tumore, poi in breve tempo le sue condizioni di salute sono peggiorate, è morta lasciando tutti increduli.

I funerali di Antonella Fragiello

Sui social lo straziante addio di chi l’ha amata, i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia, al marito sposato da un anno. E’ a lui che Antonella aveva scritto un dolce messaggio prima di morire: “Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo”.

Poi il tragico decesso e a chi l’ha amata non resta che la possibilità di scrivere l’addio: “Anto non è possibile, mi hai lasciata anche tu, sono distrutta , tu che avevi sempre una parola confortevole verso di me per la perdita di Mary. Mi ripetevi che lei stava sempre con me, era il mio angelo, adesso tu sarai l’angelo del tuo amato Carlo – in questi versi tutto il dolore di chi non crede possa essere accaduto davvero – Non ci credo che mi hai lasciata con quell’ abbraccio e con l’acqua della doccia che ti scivolava addosso mentre noi piangevamo, tu che mi chiedevi di fare una preghiera per te ed io che ti dicevo che non ce ne era bisogno perché sarebbe andato tutto bene. Hai sofferto già abbastanza e ti meriti un po’ di serenità. Ti sei sposata, eri molto felice ma tu avevi paura, non te lo meritavi. Mi mancherai tantissimo, sarai l’angelo più bello, veglia su Carlo l’ amore tuo, abbracciami mary”.