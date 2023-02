Sonia Bruganelli cerca ballerini e ballerine per Ciao Darwin ma viene travolta dalle critiche

Pioggia di critiche contro Sonia Bruganelli dopo un post che ha pubblicato sui social con un annuncio per i casting di Ciao Darwin

Si sta scatenando il panico sui social, come si suol dire in questi casi, dopo un annuncio che Sonia Bruganelli ha pubblicato sul suo instagram. L’imprenditrice sta lavorando alla prossima edizione di Ciao Darwin, che sta per tornare su Canale 5, e poche ore fa ha pubblicato un annuncio. Si cercano ballerine e ballerini e fin qui nulla da dire. La Bruganelli ha però voluto specificare quello che lo staff di professionisti che curerà la parte di danza, cerca ballerini alti almeno 1,80 e ballerine alte almeno 1,70. Bella presenza a quanto pare e per le donne tacchi. Richieste che non stonano, per chi si ricorda che genere di programma è Ciao Darwin, un programma in cui la fisicità di tutti, viene messa in primo piano ( con tanto di inquadrature di lato b e fondo schiena in pieno stile anni 90). Chissà se la Bruganelli si aspettava di essere sommersa da commenti negativi per via di questo annuncio.

Polemiche sui social dopo l’annuncio della Bruganelli

Alessia ha scritto: “Lo schifo e basta. Ancora esiste fare differenze sul più alto e il più basso!! Non ci sono parole! Dovresti essere di esempio. ” Un altro follower scrive: “per fortuna che ciao darwin è proprio basato sulle diversità e mi escludi magari una ballerina bravissima solo perché possibilmente è alta 1,65m?!?.” E poi: “Pensavo che l’altezza servisse per giocare a pallavolo, Carla Fracci era alta 1,63 nureyev 1,73 e sono stati i più grandi ballerini al mondo. Chiedete modelle non ballerine fate più figura.”

E per non farsi mancare nulla: “Ma che audizione sarebbe ? Perché scrivi che cercate ballerine e poi scrivi di almeno 1.70 . Lo sai cara la mia fenomena , che Heather Parisi sarà al massimo 1.60 ed è stata una grandissima ballerina ? Lo sai che i fisici brevilinei sono più dotati per la danza ?

Dovresti dire la verità .. cercate ragazze di 1.70 non per fare le ballerine, ma semplicemente per mostrare il culo in quel programma spazzatura di tuo marito . Ciao Darwin è un programma per arrapati che fa continue allusioni sessuali e voyeuristiche… e tu di definisci colta ? Ma vergognati che mercifichi il corpo femminile in tv …. Le vere ballerine non vanno a farsi vedere nude nei tuoi programmi demenziali seguiti da arrapati privi di cervello le ragazze che faranno sto schifo di casting mi rattristano.”

Ma c’è anche chi si schiera dalla parte della moglie di Sonia Bruganelli: “Ma uno sarà libero di assumere chi vuole ? Cioè ma tutto bene ? Perché dovrebbe prendere dei ballerini o ballerine basse e in carne se non è quello che cercano? Cioè boh voi non siete normali!!! Perché ne dovrebbe prendere di poco formati/e .. io non ho parole .” E ancora: ” Sonia ha semplicemente pubblicato un annuncio per dei provini , purtroppo la tv richiede un canone di bellezza così, brave alte e belle. Ma non ha senso ed è fuori luogo criticare Sonia per la sua fisicità.“