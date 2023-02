Fedez dopo l’attacco a Mario Giordano torna nel silenzio ma coperto dagli insulti

Fedez continua ad essere sommerso dagli insulti dopo l'attacco a Mario Giordano, un brutto ritorno sui social

Sui social continuano gli insulti nei confronti di Fedez dopo l’attacco a Mario Giordano. Il marito di Chiara Ferragni ha esagerato, perché fino a quando si è mostrato infastidito per le domande che una giornalista di Fouri dal Coro avrebbe fatto ai suoi amici di infanzia per sapere se da piccolo ha pensato di essere omosessuale, la reazione potrebbe anche essere giusta, il seguito un po’ meno. C’è chi accusa Fedez di vantarsi tanto di essere così inclusivo ma che poi scimmiotta Mario Giordano per la sua voce effeminata; è Rita Dalla Chiesa ad avere commentato. C’è chi chiede le scuse di Fedez a Mario Giordano per quel seguito, per quel modo così di basso livello di prendere in giro una persona. Avrebbe potuto attendere il servizio a Fuori dal Coro e poi commentare. Avrebbe potuto dire ciò che pensava senza offendere Mario Giordano. Ma Fedez si è lasciato trasportare dalle emozioni del momento facendo intuire che forse tutta la libertà di cui parla non gli appartiene. Scimmiottare Mario Giordano per la sua voce non è stato il massimo. Il giornalista ha subito risposto e l’ha fatto nel modo giusto, forse anche furbo, gli insulti sono tutti per il rapper che intanto è tornato nel suo silenzio.

“Questo è il preciso momento in cui Fedez insulta malamente, brutalmente Mario Giordano, usa un linguaggio triviale, forse l’unico che conosce…” tra i tanti c’è Caterina Collovati ma su Twitter i commenti sono senza sosta.

C’è anche la difesa nei confronti di Federico ma gli attacchi in gran numero maggiori: “Ti piace fare il bulletto e prendere in giro una persona che potrebbe avere una patologia? Informati prima di dar fiato alla bocca…che se il signor Giordano ha le pa**e interessa solo a te”.

“Se ti urta tanto una domanda del genere; o un inchiesta che sia; forse dovresti smetterla di limonarti gente a caso con il solo scopo di far parlare di te. Le lotte delle minoranze sessuali dovrebbero-per rispetto verso le stesse – venir prese seriamente……limitarti una persona dello stesso sesso su un palco -essendo etero e sposato- non è rispettoso né nei confronti della tua famiglia né nei confronti delle nostre -che siamo gay per davvero-. Uguale da che lato la guardi…è un teatrino deprimente. E il tuo attaccare gli altri lo rende ancora più deplorevole”.

“Ma come tu che difendi tutti gli omosessuali sembri così offeso se qualcuno ti fa quella domanda ?? Qualcosina non torna caro Federico . La gente ha capito molto più di te!”.

“Comodo lottare per i diritti degli omosessuali e poi essere arrabbiato perché ti definiscono gay. Fai le lotte per convenienza ridicolo”.

“Non ho parole, hai utilizzato la tua popolarità per denigrare una persona per il suo aspetto, per la voce effeminata e per i testicoli che ipotizzi non abbia”.

Come finirà tutto questo? Fedez farà le sue scuse per avere esagerato contro Mario Giordano? Salterà fuori il nome della giornalista di Fuori dal coro che stava preparando l’inchiesta? Parleranno gli amici di infanzia di Fedez?