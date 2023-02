Mario Giordano risponde a Fedez: “Rivolgi altrove le tue frasi insolenti”

Fedez è nero ce l'ha con Mario Giordano e Fuori dal coro ma il giornalista e conduttore gli risponde subito

Fedez appare un po’ nervosetto nel suo ritorno sui social dopo Sanremo 2023. Se la prende con Mario Giordano, che tra l’altro non perde tempo e gli risponde subito; se la prende con Fuori dal coro, se la prende ma non troppo con una giornalista che avrebbe lavorato su un’inchiesta che lo riguarda da vicino. Fedez è nero ma non parla di Chiara Ferragni, della presunta crisi, trova il modo per tornare evitando il gossip, evitando di parlare di ciò di cui tutti parlano da quando è finito il festival. Fedez fa ascoltare l’audio di una giornalista, a cui decide di fare un favore non rivelando il suo nome. La giornalista gli racconta che ha fatto delle domande ai suoi amici, forse solo a un amico. Fedez aggiunge che a tutti i suoi amici di infanzia la giornalista avrebbe chiesto se lui è omosessuale. La rabbia del rapper prosegue e il linguaggio diventa imbarazzante. Fedez è davvero molto turbato per l’interesse che Fuori dal coro, Mario Giordano e la giornalista avrebbero nei suoi confronti. Nell’audio si sente che la giornalista dice che lo manderanno in onda a Fuori dal coro ma non dice cosa né quando.

La risposta di Mario Giordano a Fedez

“Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale . Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti” è la risposta di Mario Giordano che Fedez condivide subito aggiungendo una grossa risata.

Tra i commenti a difesa o contro Fedez si legge: “Solitamente Fedez non parla mai senza prove alla mano, quindi direi di fare attenzione perché semmai dovesse cacciare fuori le prove che testimoniano l’organizzazione dell’inchiesta su di lui e la sua presunta omosessualità, fareste una stratosferica figura di…”.

“Per me siete stati fin troppo gentili a rispondere alle accuse di uno come Fedez. Comunque onore a voi ed al direttore Giordano”.

“Peccato che Fedez vi ha appena spu**anati pubblicando la registrazione del servizio che gli stavano facendo per voi. Occupatevi di argomentazioni serie che siete dei ridicoli!!!”.

“A giudicare da ciò che dice la giornalista non sembrerebbe”.