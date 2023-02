“La signora Lucarelli fa la bulla con la signora Oxa”: la giornalista replica

Dopo un post sui social, ecco la replica di Selvaggia Lucarelli accusata di fare la bulla con Anna Oxa

Stiamo ancora cercando di comprendere le risposte che Anna Oxa ha dato alle domande dell’intervista di Francesca Fagnani a Le Iene che già ecco spuntare sui social un nuovo enigma da sciogliere. E’ il messaggio che una delle responsabili dell’ufficio stampa di Anna Oxa, che cura anche la sua pagina FB e instagram, ha postato poche ore fa. Un durissimo attacco rivolto a Selvaggia Lucarelli, che ripesca una storia della giornalista, pubblicata su instagram durante il Festival. Il riferimento della Lucarelli è chiaro: ironicamente posta una storia che qualcun altro ha fatto. Si vede Anna Oxa con un occhio violaceo e si ironizza sulla litigata tra lei e Madame ( litigata che come è noto, non c’è mai stata). Milly, la responsabile dell’ufficio stampa della signora Anna Oxa, ha quindi deciso di ricordare questo post, parlando anche di violenza contro le donne. La Lucarelli ha anche risposto.

Vediamo che cosa è accaduto.

Il post sulla pagina FB Anna Oxa-Oxarte

Si legge sui social: “Coincidenza vuole . Pur sapendo che la storia con Madame non è vera, pur di divulgare e mettere in cattiva luce Anna Oxa, mette sotto le scarpe la violenza sulle donne (che in RAI in genere se ne parla tanto). Ma non è che siete influenzati con Matano dal posto fisso a “Ballando con le stelle”? Cara Selvaggia (mi auguro solo di nome), si ricordi che quando è stato il fatto di sua madre e lei chiedeva aiuto, nonostante i precedenti della sua simpatia nei confronti della signora Oxa, la signora Oxa è stata disponibile e presente… Una Donna pensa a queste cose! “.

E ancora: “Ma la signora Oxa si è mai permessa di fare solo ad uno di voi, quello che voi vi prestate a fare su di lei? Forse sono queste le cose che non accetta? Per questo è polemica? Ha mai litigato con voi? Vi siete mai parlati? Sicuramente NO! Da dove vi arrivano queste “genialate”? Penso sempre che questo a mio avviso sia “trash”. Mille volte la signorilità e la sensibilità di Barbara D’Urso che ha rispetto delle persone, visto che ha la nomea del trash, “diamo a Cesare quel che è di Cesare”. M.“

Lapidaria la risposta di Selvaggia Lucarelli che con un commento secco ha scritto: “Non ho capito”.