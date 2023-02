Tutta la tensione di Fedez che torna in diretta per la presentazione del suo nuovo podcast senza Chiara Ferragni

E' evidente l'eccessiva tensione di Fedez in diretta, gli trema la bocca, si scusa perché balbetta. Chiara Ferragni sempre più assente

Fedez è tornato in diretta e l’ha fatto con il suo nuovo podcast dal titolo “Wolf-storie che contano”. Di certo un bel progetto ma abbiamo visto la prima diretta, l’inizio, la presentazione, e Fedez ha mostrato tutta la sua tensione. Solo emozione per una prima che spera vada bene? Solo emozione da debutto? Sui social chi l’ha visto non lo riconosce, è teso, balbetta, è nervoso, agitato, cerca di mascherarlo ma alla fine è lui stesso ad ammetterlo. Ci sono reazioni involontarie che sono visibilissime sul volto di chi è teso e vorrebbe non essere lì in quel momento. La pressione che sente Fedez deve essere forte? Parliamo del gossip che racconta di una presunta separazione in casa con Chiara Ferragni; parliamo di quello che è accaduto dopo Sanremo 2023 e anche dell’attacco del rapper a Mario Giordano con relativa risposta ieri sera da parte del giornalista.

Fedez non sorride più senza Chiara Ferragni accanto?

Fedez non ha voglia di sorridere e tutti notano che questa volta Chiara Ferragni non ha ricondiviso né sponsorizzato il suo progetto. Quello dell’imprenditrice è un silenzio assordante che diventa forse l’ennesima conferma della crisi di coppia. Una crisi che sarebbe iniziata dal palco del festival di Sanremo 2023, magari ancora prima del bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Adesso magari Fedez ha voglia di dire cose diverse, di fare capire anche loro sul suo conto.

“Nella diretta di Wolf, il suo nuovo podcast, Fedez sembra molto provato, teso al punto di doversi scusare per la balbuzie” è uno dei tanti commenti su Twitter dove proseguono numerosi i messaggi contro il rapper in riferimento all’attacco a Mario Giordano.

“Fedez esplora il mondo delle criptovalute e della blockchain insieme a due ospiti: Gianluigi Ballarani, professore dell’Università di Pavia e fondatore dell’innovativo corso “Digital Marketing & Crypto Strategies” e Surry, uno dei più, famosi youtuber italiani che racconta la sua personale esperienza da investitore amatoriale delle cripto” è il primo episodio ma questo non è in diretta e Fedez non è teso.

Forse a questo punto Chiara Ferragni si deciderà a intervenire, a mostrarsi accanto a suo marito, a svelare a tutti che la crisi è superata, che non si sono lasciati, che non sono separati in casa, o forse no.