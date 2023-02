Chiara Ferragni e Fedez sono davvero separati in casa? Lui sul divano e lei brilla agli eventi

Arrivano voci importanti di Chiara Ferragni e Fedez separati in casa. Gli indizi sono numerosi e tutto è così triste

Adesso il nuovo pettegolezzo che gira intorno alla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è che sono separati in casa. In realtà ci sono più indizi, anzi tutti gli indizi porterebbero a questa soluzione. E’ davvero quella che hanno scelto Chiara Ferragni è Fedez? Davvero non hanno ancora risolto i problemi che sembrano sorti dopo Sanremo 2023 e lui dorme sul divano di casa? Sarà anche comodo ma l’indiscrezione arriva da Vanity Fair che parla di fonti vicine alla coppia. L’ultima di Fedez è stata quella di insultare Mario Giordano: il rapper si è arrabbiato perché una giornalista di Fuori dal coro sembra gli abbia rivelato di un servizio sulla sua presunta antica omosessualità. Da lì il rapper ha fatto una serie di errori che ieri sera Mario Giordano ha utilizzato per batterlo ad inizio programma su Rete 4. Che programmi ha oggi invece Fedez? Non ha risposto al giornalista e conduttore ma è pronto con il suo Live su Youtube alle 13. La faccia sembra davvero quella di chi dorme sul divano.

Chiara Ferragni all’evento Nespresso con la sua famiglia ma senza Fedez

Ieri sera un altro impegno importante per l’imprenditrice che ha brillato protagonista dell’evento Nespresso. Con lei c’era la sua famiglia, c’erano le sorelle Francesca e Valentina Ferragni, c’era il papà, Marco Ferragni, loro tutti in nero, tutti pronti a sostenerla ma sembra che il suo sorriso sia un po’ spento.

Del tutto spento quello di Fedez che ieri sera è rimasto a casa con i figli. Perché se davvero si sono separati i Ferragnez stanno facendo in modo che i piccoli Leone e Vittoria non si accorgano di nulla.

La Ferragni e Fedez sono passati dalla lettera a Chiara bambina in cui parlava della felicità dell’amore vero per Federico alla presunta totale delusione per come si è comportato al festival di Sanremo. Sembra sia vero che il rapper e l’imprenditrice abbiano pranzato insieme da Cannavacciuolo e che facciano anche altro insieme, come partecipare in coppia alla terapia che dovrebbe aiutarli e vivere sotto lo stesso tetto ma non nello stesso letto. Solo pettegolezzi o è tutto vero?