Enrico Papi esasperato: “Avete rotto” e minaccia querele

Enrico Papi non ha più intenzione di essere tollerante e adesso minaccia querele

Enrico Papi questa volta è esploso, esasperato ha pubblicato il suo sfogo su Twitter. Papi in genere non è molto attivo sui social ma ieri sera non ha più retto e promette querele. Cosa è successo da Enrico Papi? Colpa di un titolo assurdo, di un articolo che non farebbe piacere a nessuno leggere o si riferisce ad altro? Il presentatore di Scherzi a parte è davvero infuriato, sembra che in questi giorni su Facebook sia diventato virale un articolo che lo riguarda, uno di quelli che senza una lettura di nemmeno pochi secondi è capace di far pensare che una persona è morta. “Addio a Papi. Non c’è più nulla da fare per lui” questo il titolo, questa la ragione che sui social ha fatto esplodere Enrico Papi? E’ chiaro a molti e da subito che un titolo del genere non potrebbe mai annunciare la morte o una grave malattia di una persona ma è ovviamente un titolo che può essere frainteso. Ci sarebbero poi anche dei post aggiunti che lasciano pensare che Enrico Papi sia davvero morto. Mettiamoci un attimo nei panni del conduttore: noi come avremmo reagito?

Enrico Papi: “Avete rotto i co***oni!”

Non è la prima volta che un personagigo noto è vittima di fake news sulla morte o malattie e quando si supera il limite il minimo è davvero reagire con uno sfogo.

Papi l’ha fatto ma promette anche un seguito. “Avete rotto i cog***i! Non avete altro da scrivere?! Scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce”. Enrico Papi è stato più volte preso di mira, non è la prima volta che vengono scritti articoli che annunciano la sua morte. Ogni volta smentire e parlare di fake news non ferma tutto questo, questa volta Papi deve andare oltre.

Chi ha scritto l’articolo in questione parla in realtà del programma televisivo mandato in pensione prima del tempo ma il titolo a qualcuno ha fatto pensare ad altro, facilmente si può pensare ad altro leggendo quel titolo; infatti in tantissimi hanno dato l’addio a Papi che oltre agli scongiuri finalmente andrà oltre.