Enrico Papi non riesce a parlare della madre, lo fa il papà con immensa tenerezza

La mamma di Enrico Papi è andata via un anno fa ma lui ancora non riesce a parlarne, le lacrime, l’emozione lo bloccano e sa che il suo egoismo non aiuta suo padre che soffre per la stessa mancanza. E’ però suo padre a sorprenderlo durante l’intervista a Verissimo. Il papà di Enrico Papi trova la forza per dirgli quanto siano orgogliosi di lui. Parla al plurale e spiega che lo fa perché la mamma è sempre con lui, così come sa che Enrico le ha riservato un posto speciale, accanto a lui, per sempre. In ogni prima puntata di un suo programma il conduttore desiderava avere sempre i suoi genitori in prima fila, da un anno non è più possibile ma dell’amata mamma restano il suo ottimismo, le sue battute per sdrammatizzare sempre tutto.

Enrico Papi: “La mia vita è cambiata”

Avevano un rapporto speciale, si sentivano tutti i giorni e la mancanza è così forte che per Enrico Papi la vita è cambiata. Si fa forza, non riesce a fare un discorso su sua madre, commuove anche Silvia Toffanin. Cerca di spiegare anche ai suoi figli quanto siano importanti i genitori ma sa che è una cosa che si comprende solo da adulti.

Papi ricorda gli ultimi giorni della mamma, il suo stato di impotenza perché non poteva fare niente per lei, poteva solo starle accanto. Il dolore più grande è stato vederla morire tra le sue braccia, pochi giorni dopo il compleanno, pochi giorni dopo averle cantato “Tanti auguri a te”. Nonostante la sofferenza lei ha cercato fino alla fine di ridere, di portare un sorriso per tutti. Era capace di vedere sempre il lato positivo delle cose ma per Enrico Papi è ancora troppo presto rassegnarsi alla sua scomparsa.

Il padre si esprime in tutta la sua tenerezza, ogni parola è una coccola, una carezza per suo figlio.