Enrico Papi in lacrime a Domenica IN: “Perdere mia mamma un dramma enorme, non ne sono uscito”

Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di oggi 4 aprile 2021, anche Enrico Papi. Poco lo spazio per il conduttore, il pubblico avrebbe gradito una intervista più lunga, lo si capisce dai tanti commenti postati sui social! Per Papi una intervista partita tra le risate che però ha cambiato subito direzione. Il conduttore stava parlando con Mara Venier della sua carriera, delle scelte fatte…La Venier poi ha deciso di mostrargli un video che lo ha toccato nel profondo. Ritornando indietro di qualche anno, ha ripescato il video di Enrico Papi a Ballando con le stelle. Un video che mostrava anche la sua mamma che non c’è più.

Il conduttore, non sembrava aver gradito moltissimo la scelta fatta da Mara Venier tanto che, mentre il contributo andava in onda, Papi, muoveva la testa, come a dire che non andava bene questa cosa. Mara però con il labiale ribadiva che era bellissimo, mentre prima aveva detto che la vita è fatta di momento felici ma anche di momenti difficili da superare.

Le lacrime di Enrico Papi per la sua mamma a Domenica IN

Mentre in studio, le poche persone presenti applaudiva, gli occhi di Enrico Papi si riempivano di lacrime. E’ stato abbastanza chiaro, che il conduttore non abbia gradito in nessun modo quella che doveva essere una sorpresa, anche se Mara Venier è andata avanti, ribadendo la somiglianza tra Enrico e la sua mamma. “Non dovevi” ha detto Papi a Mara, alla fine del video.

“Mi ha fatto piacere rivedere mia mamma ma io non amo queste cose” ha detto Enrico mentre si asciugava le lacrime.

E poi si è sfogato, parlando di quanto sia stato difficile per lui accettare la morte della sua mamma. “E’ stata una grande perdita. E’ la prima volta che ne parlo. Perdere una mamma è disastroso. Non ne sono uscito. E’ stato un dramma enorme.“

E ancora: “ Quando vado a dormire penso a mia madre e quando mi sveglio penso a mia madre. La mia è stata qualcosa in più. Una donna di una generosità enorme. Mi ha fatto capire quanto fosse importante essere altruisti”.

Papi si è poi lasciato andare a questa confessione: “E’ venuta a mancare davanti ai miei occhi ed è sparita una parte di me. Li ho capito che iniziava un’altra vita. E’ inevitabile. Ho la mia famiglia, per fortuna, dei figli e una moglie strepitosa. Quando perdi la mamma capisci che è finito qualcosa.”