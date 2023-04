Le durissime parole di Federico Fashion Style su Selvaggia Lucarelli: “Senza cuore”

Sono molto forti le parole che Federico Fashion Style usa per parlare di Selvaggia Lucarelli

Dopo essersi goduto qualche giorno di relax sotto il sole di Sharm in Egitto, Federico Fashion Style è tornato a parlare del suo lavoro, della sua vita e anche di alcuni personaggi molto noti. Le sue dichiarazioni al Peppy Night hanno lasciato il segno, in particolare, quello che ha detto su Selvaggia Lucarelli. Il Lauri ha conosciuto la giornalista durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle e tra i due, dopo uno scontro iniziale c’era stata anche della sintonia, da quello che ricordiamo, più volte la Lucarelli si complimentò con Federico Fashion Style, soprattutto nella seconda parte del programma, quando iniziò a tirare fuori il suo modo di essere e quindi a regalare esibizioni molto interessanti sulla pista di Ballando. ll ricordo di Federico però a quanto pare, non è dei migliori e oggi parla di Selvaggia Lucarelli come di una donna senza cuore. Forse anche perchè negli ultimi mesi, la giornalista ha criticato la scelta di Federico Lauri di andare in tv per fare coming out?

Le parole di Federico Fashion Style su Selvaggia Lucarelli

“Stai guardando la sua foto? Non è come la vedi qui, è tutto filtro. Ti avvicini alla fotografia, ma è un filtro… Lei secondo me è una grande persona, una grande mente, è molto brava nel suo lavoro di giornalista. Purtroppo non ha cuore questa donna e non è una cosa che dico io, lo dicono tutti. Alla fine Ballando con le Stelle è uno show dove si impara a ballare. Io tutti i giorni facevo cinque o sei ore di prove” ha detto nello show il parrucchiere.

E ancora: “A lei non importava se io ballavo bene o meno, lei voleva soltanto sapere della mia vita, delle cose per creare un po’ di rumore. Poi è normale, la tv è fatta anche di questo. A me non importava nulla, ma quest’anno Iva Zanicchi l’ha massacrata. Lei è una donna di 85 anni e stava lì per ballare. Secondo me ci vuole un po’ di rispetto per le persone”. La Lucarelli deciderà di commentare queste dichiarazioni o passerà oltre?