Federico Fashion Style, ladri a casa della madre ma i sospetti sono forti

Furto a casa della madre di Federico Fashion Style ma lui ha un sospetto e mostra la casa

Pasqua e Pasquetta 2023 di certo movimentate per Federico Fashion Style che dopo la denuncia ai carabinieri per poter vedere la figlia li ha dovuti chiamare di nuovo perché sono entrati i ladri a casa di sua madre. Federico Fashion Style si sfoga sui social, confida che non ne può più e aggiunge che lui ha dei sospetti sul chi possa essere stato ad entrare nella casa dove è cresciuto. Il giorno di Pasqua Federico Lauri ha pranzato da solo per poter poi andare subito a prendere la sua bambina a casa dell’ex compagna. Arrivato sotto casa di Letizia Porcu non c’era nessuno; rabbia placata quando forse con l’aiuto dei carabinieri la sua ex gli ha portato la figlia. Così domenica scorsa è stato un giorno di festa anche per il famoso hair sytlist. La festa è durata poco perché ieri il furto ha scosso la madre di Federico Lauri ma non lui, che più che altro è arrabbiato perché pensa di sapere chi è stato.

Federico Fashion Style sa chi è entrato per rubare a casa della madre?

“Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo…” poi spiega il senso delle sue parole. “Mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri” poi mostra l’interno della casa. E’ evidente, i ladri hanno cercato ovunque e Federico spiega che è davvero strano che non abbiano portato via gioielli, come un prezioso anello bene in vista, né borse costosissime ma solo documenti. Parla dei documenti dell’azienda. I ladri hanno portato via documenti, un Rolex e alcune cose di poco valore mentre tablet e pc sono lì sulla scrivania.

Tutto questo fa sorgere dei dubbi a Lauri; dubbi che svela ai suoi follower, certo che chi deve capire è all’ascolto.

“Non vi sembra strano che non abbiano preso le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una borsa Vuitton? Loro cercavano documenti e soldi dell’azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti per cercare documenti dell’azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è tablet e pc no”.

Ovviamente sono arrivati i carabinieri per la denuncia e Federico Fashion Style sui social chiude con una frase: “Mi puzzano questi ladri… ma ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi”.