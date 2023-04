Pasqua dai carabinieri per Federico Fashion Style per vedere sua figlia

Una Pasqua felice a metà per Federico Fashion Style che per vedere sua figlia Sophie è andato dai carabinieri

Una Pasqua iniziata malissimo ieri per Federico Fashion Style, proseguita dai carabinieri per concludersi poi in modo felice con sua figlia. Ieri Federico Lauri ha scelto di pranzare da solo per Pasqua, non perché non avesse ricevuto inviti ma perché alle 16 aveva appuntamento con la sua bambina, da quel momento sarebbe iniziata la sua giornata di festa. Così ha preparato nella sua casa dorata un bel piatto di pasta semplice, ha pranzato da solo aspettando l’orario previsto dall’accordo con l’ex compagna. Alle 16 Federico Fashion Style era sotto casa di Letizia Porcu per prendere la sua bambina ma non c’era nessuno. Dopo avere attesto qualche minuto è andato dai carabinieri, stufo di suonare a vuoto, la sua sua Sophie non c’era.

Federico Fashion Style Pasqua dai carabinieri contro Letizia Porcu

All’ora stabilita non è andata come previsto e non è la prima volta, racconta il famoso hai stylist. Prova a suonare il campanello ma non c’è nessuno e si reca, come era già avvenuto nella vacanze di Natale, dai carabinieri, pronto a sporgere denuncia. Non ha alcuna intenzione di rassegnarsi, è un papà, ha gli stessi diritti della mamma della sua bambina.

“Ci sono stato alla Befana, ora stessa storia ci torno per Pasqua. Io sono il padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua solo…con la felicità contavo i minuti aspettando le ore 16, ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto questo – e prosegue – Ricorda cara, che tanto leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte. Attenzione prima di fare scelte di vita vi consiglio di pensarci un milione di volte. Fidatevi di chi ci si sta prendendo una malattia”.

Poi però è riuscito a vedere la sua Sophie, a passare del tempo con lei, a festeggiare anche lui la sua Pasqua. Tante uova di cioccolato per la piccolina, le giostre su cui divertirsi insieme e finalmente anche Federico Lauri era felice.

Sui social non ha però fatto mancare l’attacco alla madre di sua figlia: “Buona Pasqua a tutti! Io spero che in quest’uovo ci sia come sopresa la mia felicità , la mia rivincita e la mia rinascita! Basta poco, non vorrei regali costosi, ma vorrei tornare solo a sorridere tenendo stretto nella mano mia figlia! Lei e’ per me la mia essenza di vita, la mia felicità e la mia unica ragione di vita, l’unica persona al mondo che posso dire ti amo, l’unica persona al mondo che mi posso fidare l’unica persona al mondo che vorrei vedere l’ultimo girono prima di andare via…. Tu sei la mia vita piccola Sophie , papà non smetterà di amarti! La vita ci mette spesso davanti a dure prove , e proprio li capisci che far del bene non porta a nulla, anzi , rende più forte la cattiveria e la perfida delle persone che ti sono vicino solo per secondi scopi! Non fidatevi MAI di chi vi fa’ sembrare di essere un angelo,a fidatevi soltanto di chi e’ leale e di chi dice le cose in faccia! Putroppo l’ho capito tardi , ma non e’ mai troppo tardi per rimediare! Il tempo sarà giustiziere! Buona Pasqua”.