Giulio Berruti lancia le sue creme viso, già provate da Maria Elena Boschi

Sembra che le creme viso della linea di Giulio Berruti abbiano effetti sorprendenti

Il grande giorno è arrivato per Giulio Berruti e oggi presenta la sua linea di Skincare, i prodotti Doctor G. che ha già provato per due mesi la sua fidanzata, Maria Elena Boschi. Lo conosciamo come attore, alcuni conoscono Giulio Berruti come odontoiatra ma il 38enne per anni si è impegnato lavorando alla ricerca di una linea beauty che oggi presenta orgoglioso. “Maria Elena ha usato due mesi le mie creme, le chiedono se ha fatto un lifting” e sembra che i risultati siano reali; lei ha rispettato tutto il protocollo ed è del tutto soddisfatta, come le amiche della mamma dell’attore. A questo punto siamo davvero curiosi di scoprire di più. Giulio Berruti non lascia di certo il set, continua a recitare ma esercita anche la professione di medico estetico.

Le creme di Giulio Berruti

E’ alla rivista Chi che ha spiegato: “Durante i mesi di set, causa trucchi e la mia pelle sensibile, soffrivo di dermatite, questo mi ha portato a interessarmi di cosmetologia e a sviluppare prodotti per chi come me ha la pelle molto sensibile e allergica. Mia madre inoltre soffre di psoriasi, mentre mio padre, che è chirurgo oculista, ha testato i prodotti pre e post intervento durante la mia lunga ricerca”.

Da 10 anni studia le formule di questa linea speciale di creme naturali dove per Giulio conta solo la sostanza.

“Doctor G. è la nuova linea di Skincare Avanzata che mira al progressivo miglioramento della salute della pelle, con risultati realistici, tangibili e duraturi. Abbiamo lavorato anni insieme ad un team di medici dalla grande esperienza clinica, un’università specializzata in dermatologia e cosmetologia ed un laboratorio cosmetico con più di 50 anni di storia, per dare vita ad una linea di prodotti adatta a tutti i tipi di pelle, comprese le più sensibili” ha scritto sui social presentando la sua linea.“Tutti i prodotti Doctor G. sono formulati senza petrolati, parabeni, oli minerali, glitter sintetici, ftalati, derivati siliconici, EDTA, microplastiche, SLA/SLS. Sono caratterizzati da materie prime di qualità assoluta, con la massima concentrazione possibile di attivi e seguono esclusivamente la letteratura scientifica”.