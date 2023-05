I figli di Francesco Totti emozionano col ricordo di nonno Enzo nel giorno del compleanno

Emozionano gli auguri di Cristian e Chanel Totti per il compleanno di nonno Enzo, il papà di Francesco Totti

Oggi è un giorno triste per Francesco Totti e per i suoi figli, è il giorno del compleanno del nonno, di papà Enzo. Lo sceriffo, come lo chiamavano tutti, è morto ad ottobre di due anni fa, era il 2020 c’era il maledetto Covid che ha portato via molte persone care. Francesco Totti ha perso il padre, Cristian Chanel e Isabel il loro nonno. La più piccola, Isabel, non ha ovviamente un profilo social, di certo avrà ricordato nonno Enzo in modo diverso, mentre l’ex calciatore e i suoi figli più grandi hanno scelto una foto, una dedica, pensando che lo sceriffo possa ascoltare e leggere dal cielo. Il 12 ottobre del 2022 l’ex capitano della Roma scriveva ancora una volta tutto il dolore per la mancanza del padre. “Due anni senza di te”. Oggi Enzo Totti avrebbe compiuto 79 anni ma è andato via il 12 ottobre del 2020, era ricoverato allo Spallanzani, affetto da altre patologie, un problema cardiaco, il diabete, non è riuscito a superare il covid. Ne abbiamo viste varie di foto in questi anni di Francesco con il suo papà, da piccolo, da adulti, sempre pronto a dire quel grazie che oggi ripete ancora una volta.

Francesco Totti, gli auguri di buon compleanno a papà Enzo

“Grazie mille” è la canzone degli 883 che l’ex capitano della Roma ha scelto per fare gli auguri di buon compleanno a suo padre. E’ il suo modo per esprimere le emozioni, Francesco lo fa solo per le persone che ama di più. La foto di Enzo Totti sorridente, mentre segue una partita di calcio, nell’amato stadio.

Anche Chanel e Cristian Totti hanno scelto le foto e le parole d’amore per nonno Enzo. Il primogenito di Francesco e Ilary Blasi ha scelto una foto da bambino, dolcissima: “Auguri nonno mi manchi da morire, Ti Amo” parole che esprimono tutto.

Nella foto scelta da Chanel Totti con il nonno festeggiano un compleanno, lei è piccolissima, nonno Enzo sempre pronto a giocare. “Auguri angelo mio” scrive aggiungendo una canzone di Alessandra Amoroso.