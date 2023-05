Francesco Totti sfratta Ilary Blasi e la sorella, questa volta la conduttrice ha perso

Francesco Totti strappa il centro sportivo ad Ilary Blasi e alla sorella. La battaglia tra i due ex continua

Questo match l’ha vinto Francesco Totti, proseguono le decisioni giudiziarie per la separazione e il vicino divorzio con Ilary Blasi ma questa volta la conduttrice ha perso. Nelle questioni economiche di Totti e Ilary rientra anche parte della famiglia Blasi ed è la sorella Silvia a dover lasciare il complesso sportivo a Roma Sud che comprende anche la celebre scuola calcio di Francesco Totti. E’ tutti così triste ma indispensabile perché la coppia non si è lasciata un buoni rapporti, perché gli interessi economici e gli intrecci tra loro sono troppo. Se a Ilary Blasi resta la magnifica villa all’Eur Francesco Totti torna in possesso del suo amata struttura sportiva. “L’ex 10 giallorosso aveva chiesto da tempo di rientrarne in possesso, ma la conduttrice dell’Isola dei Famosi non aveva nessuna intenzione di accontentarlo” riporta The Pipol Gossip e da qui si intuisce tutto.

Franesco Totti toglie il centro sportivo alla sorella di Ilary Blasi

Il Capitano ora ha portato a casa una vittoria importante. “L’ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno 2023. Tra nemmeno due mesi. Quel giorno l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo (che si trova in via di Castel Fusano, a Roma Sud, e comprende la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel) per intimare alla società Asd Longarina – che fa capo in particolare a Silvia Blasi, sorella di Ilary – di abbandonare la struttura con effetto immediato restituendo il bene al legittimo proprietario”.

Un valore economico importante ma dicono sia anche affettivo. Totti l’aveva acquistata nel 2003 dall’ex giallorosso Angelo Orazi e anizialmente l’aveva affidata al fratello Riccardo, “che piano piano è stato messo da parte dal clan dei Blasi. Una piccola quota (5%) è intestata al cugino di Totti, Angelo Marrozzini, un tempo molto legato a Totti, adesso invece molto più vicino alla conduttrice Mediaset. Un’altra a Ivan Peruch, che è il marito di Silvia e cognato di Ilary Blasi”. La battaglia prosegue, le decisioni spettano ai giudici ma i punti li segnano i due ex.