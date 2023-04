La vendetta di Totti alle frecciatine di Ilary Blasi arriva in tv

Francesco Totti ha atteso una settimana e alla fine ha servito la sua vendetta contro le frecciatine di Ilary Blasi

Francesco Totti ha atteso una settimana, ha meditato la sua vendetta, ha cercato l’occasione giusta, anche lui voleva le telecamere per le sue frecciatine. Ne è bastata una ma la frase ironica di Totti non ha avuto la stessa risonanza delle frecciatine lanciate da Ilary Blasi durante la prima puntata dell’Isola dei famosi. Ai pochi che non hanno seguito il ritorno in tv di Ilary Blasi riportiamo le parole della conduttrice nei primi minuti del suo reality show: “Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più” tutti hanno pensato a Totti e lei dopo un attimo di silenzio ha sorriso facendo il nome di Nicola Savino, ex opinionista dell’Isola. Poco dopo un’altra freccia tirata fuori dal suo arco: “Per uno che va c’è sempre uno che arriva”. Bastian che prende il posto dell’ex marito? Ma no, Ilary si riferiva ad Enrico Papi. Quel detto non detto che avrà fatto saltare i nervi a Francesco Totti l’ex calciatore l’ha tenuto dentro fino a lunedì sera.

Francesco Totti si vendica

L’ex capitano della Roma lunedì sera è stato ospite a Supertele, ospite di Pierluigi Pardo. Sappiamo che Totti non è più un dirigente della Roma e alla domanda sulle motivazioni Francesco ha risposto: “Diciamo che il matrimonio si fa sempre in due, no? Anche se è una risposta banale”. Qualche attimo di silenzio e poi l’ex calciatore giallorosso ha proseguito dicendo che non dipende da lui, ma in questo caso parlava davvero del calcio.

Tutto è andato in onda anche questa volta in diretta tv ma di certo Canale 5 e una prima serata riescono a dare molto più visibilità. C’è per Ilary Blasi una maggiore soddisfazione in termini di frecciatine rispetto a quelle che lancia il suo ex marito. Finirà qui la voglia di vendetta? Davvero non si amano più considerando tutta questa voglia da parte di entrambi di rispondere, di dire, di vendicarsi?