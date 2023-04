Bastian Muller gioca con la piccola Isabel nella villa di Ilary Blasi

Dopo le frecciatine di Ilary Blasi adesso le storie di Bastian che gioca con la piccola Isabel Totti nella villa all'Eur

E’ arrivato il fine settimana e come ogni venerdì Bastian Muller e Ilary Blasi si ritrovano insieme. Ormai lui è uno di famiglia, è nella villa all’Eur, che il giudice ha assegnato ad Ilary Blasi, che arriva con la sua valigia, dorme lì, gioca con la piccola Isabel. Non è di certo un ospite, è il compagno della mamma e Isabel sembra sia già molto affezionata. Li abbiamo visti tutti e tre insieme passeggiare nel parco mano nella mano, oggi Ilary Blasi ha pubblicato un video che potrebbe infastidire molto Francesco Totti. Dicono che l’ex calciatore non voglia che Bastian dorma in quello che era il suo letto. Di certo, visti i rapporti con l’ex moglie, non gioirà nel vedere che la sua bambina gioca a casa con lui. Con la piccola Isabel Totti c’è anche la cuginetta Nicole, la figlia di Silvia Blasi, è lei che fa il nome di Bastian, nel video si sente benissimo, ma Ilary fa ascoltare anche la voce del suo compagno che parla in inglese con le bambine.

Ilary Blasi e Bastian Muller giocano a casa con le bambine

La conduttrice de L’Isola dei famosi ha voglia di mostrare la sua nuova vita a tutti. Sembra quasi voglia rispondere alla storia pubblicata ieri sera da Noemi Bocchi. La compagna di Francesco Totti ha postato una foto, un selfie dal divano con altre persone e c’è anche Chanel Totti. Una foto di una famiglia come tante che con alcuni amici si rilassa di sera con la copertina sulle gambe tra tante chiacchiere e messaggi sul cellulare da controllare. Chanel e suo fratello Cristian possono vedere il padre quando vogliono, sembra che sia diverso il discorso per Isabel che è ancora molto piccola.

Il fine settimana di Ilary è speciale, è sempre con Bastian, sempre più spesso a casa sua con i suoi figli, con Isabel. Lunedì la conduttrice sarà a Milano per l’Isola dei famosi, evidentemente il suo compagno tornerà in Germania e la piccola Isabel starà con papà Francesco nell’attico in cui convive con Noemi Bocchi. A chi tocca la prossima foto di famiglia?