Vladimir Luxuria su Arisa: “Basta fare la vittima” e specifica: “A Roma non doveva neanche esibirsi”

Luxuria replica a quello che Arisa ha detto questa mattina e non usa mezza termini

Torna a parlare Vladimir Luxuria e torna a dire la sua su quello che sta succedendo ad Arisa. Questa mattina infatti la cantante ha annunciato che non parteciperà al Pride di Milano e neppure a quello di Roma perchè le è stato consigliato di non farlo.

Vladimir Luxuria, che si era già esposta sui social dopo le parole della cantante, torna sull’argomento ma questa volta articola meglio il suo pensiero. Non si affida ai social ma rilascia delle dichiarazioni dall’Adnkronos. E spiega: “È una sua scelta. Anche io ho ricevuto insulti sui social da parte di alcuni fan di Arisa ma al suo prossimo concerto ci vado lo stesso”.

Questa mattina Arisa, con un lungo post sulla sua pagina instagram, aveva annunciato la decisione di non partecipare al Pride, spiegando di aver ricevuto molti insulti.

Il tweet di Luxuria dopo l’intervista di Arisa-Ultimenotizieflash.com

L’ironia di Luxuria punge Arisa

Se non viene al Gay Pride si vede che il manager le ha detto che è meglio non andarci oppure ha deciso di non sposare più le nostre cause. La prossima volta magari andrà a una manifestazione di Fratelli d’Italia…’

A Luxuria non piace l’atteggiamento di vittimismo che Arisa ha assunto dopo la sua intervista a La confessione, durante la quale ha rilasciato delle dichiarazioni di stima nei confronti di Giorgia Meloni. All’Adnkronos dunque ha detto:

Basta con questo vittimismo. Le nostre sono manifestazioni pacifiche, non c’è mai stato un episodio di violenza. Stai a vedere che si aspettava gli applausi dopo queste dichiarazioni. Non mi pare che qualcuno le abbia detto di non venire. Poi non ho capito perché parla del Pride di Roma dove non era prevista la sua esibizione.

Luxuria vuole fare anche altre precisazioni:

L’esibizione di Arisa era prevista sul palco del Gay Pride di Milano ma gli organizzatori del Pride, dato che sapevano che sarebbe stata contestata, hanno semplicemente convenuto con il suo manager che era meglio annullarla ma nessuno le ha mai detto di non venire al Pride. Non esiste una selezione all’ingresso.

Luxuria ha poi fatto notare che in Italia, come Arisa è libera di dire quello che pensa, gli altri sono liberi anche di dire quello che pensano delle sue dichiarazioni. Ha inoltre detto che non si è limitata a dire quello che pensa su Arisa per mezzo stampa, ma che ha sentito la cantante per spiegarle il suo punto di vista.

Ha ribadito che Arisa poteva immaginarsi che si sarebbe scatenato l’inferno, visto che ha fatto delle dichiarazioni molto forti e adesso, non può esserne stupita.

Luxuria spiega la sua posizione anche sui social

Poi su instagram ha anche aggiunto: