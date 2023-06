Edoardo Donnamaria mostra il bonifico: la beneficenza si fa alla luce del sole. Ma poi sbotta

Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria, ha davvero perso la pazienza. Il motivo? Ha voluto condividere con i suoi follower, un gesto molto importante; ha infatti deciso di donare una cifra importante per le persone colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna.

Il fidanzato di Antonella Fiordelisi dunque, non si è solo limitato a invitare tutti i follower che seguono lui e la modella sui social, a fare una piccola donazione, ma ha anche mostrato l’importo del bonifico che ha fatto. Ed è stato questo gesto a scatenare anche molti fan che spesso approvano le scelte dei Donnalisi.

Questa volta però molti hanno fatto notare che forse, non era il caso, di mostrare le cifra donata. L’argomento beneficenza è sempre molto delicato: c’è infatti chi sostiene che la si debba fare senza celebrazioni e chi invece, soprattutto quando si è un personaggio pubblico, reputa che sia un bene dirlo. Per provare a convincere anche altre persone a seguire lo stesso esempio.

E’ il caso di Edoardo Donnamaria che ha dunque motivato il suo gesto, cercando di spegnere una polemica che per lui, non ha senso di esistere.

Dopo esser stato dunque molto criticato per la questione del bonifico ( ha fatto una donazione di circa 4000 euro), il Donnamaria ha spiegato, riprendendo tra l’altro un post scritto molti anni fa sui social, quello che è il suo punto di vista.

Capisco che se non fai beneficienza perché pensi solo ai ca**i tuoi, trovare un appiglio per giudicare in maniera negativa chi la fa, ti possa far sentire bene. E voglio aggiungere che se preferisci guardare le Storie di Tony F con un orologio da 50mila euro ogni giorni diverso piuttosto che un video di Cristiano Ronaldo che va a trovare i bambini malati in ospedale, fallo pure.