E' sempre mezzogiorno ha chiuso: Antonella Clerici condivide l'emozione per la sua Maelle News dal mondo E' sempre mezzogiorno ha chiuso: Antonella Clerici condivide l'emozione per la sua Maelle Luisella Bianchi Iniziano le ferie di Antonella Clerici e oggi il pensiero è per la sua Maelle

Si torna a settembre con E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici si gode questa prima giornata di ferie. Una giornata di ansie e sveglia all’alba probabilmente, visto che iniziato oggi 12 giugno, gli esami di terza media. E Maelle che non è più la piccola principessina che scendeva le scale di Sanremo per stare insieme alla sua mamma sul palco, oggi si avvia verso un altro traguardo: la fine della scuola media. Come molte altre ragazze e come molti altri ragazzi della sua età. Oggi un piccolo passetto verso la vita di adulto, verso la scuola superiore. E il pensiero di Antonella Clerici questa mattina, non poteva che essere la sua Maelle. Non ha mai nascosto la conduttrice, di essere molto severa con sua figlia, soprattutto quando si tocca l’argomento scuola, fondamentale per la Clerici. E Maelle non l’ha mai delusa. Oggi lei, come migliaia e migliaia di altri giovani, sono messi alla prova, si metteranno alla prova dopo anni di studio.

Tra i commenti sotto il post di Antonella Clerici con il l’in bocca al lupo per la sua bambina, c’è anche quello di Benedetta Parodi. Anche lei nella stessa “barca” della Clerici alle prese con l’emozione e magari anche con un po’ di ansia per il piccolo Diego, suo figlio. Anche lui era solo un bambino quando Benedetta lo aveva portato nella cucina dei Menu di Benedetta e oggi è un ometto pronto per i suoi esami di terza media.

E’ sempre mezzogiorno oggi 12 giugno non si va in onda

Sarà quindi una giornata da mamma, quella di Antonella Clerici pronta ad aspettare Maelle dopo gli esami. E sicuramente farà il tifo la conduttrice anche per Marcello Masi che da oggi, debutta al posto di E’ sempre mezzogiorno con il suo Camper, il nuovo programma dell’estate di Rai 1. Per la Clerici invece appuntamento a settembre. Ricordiamo che E’ sempre mezzogiorno ha chiuso con una settimana di anticipo e dunque, per questa settimana, la programmazione è un po’ diversa. Camper andrà in onda alle 12,25 mentre Storie Italiane allunga di una ventina di minuti. Da lunedì prossimo invece vedremo alle 12 circa Camper in viaggio con Tinto e Roberta Morise.

Marcello Masi pronto a debutto con Camper-Ultimenotizieflash.com

In bocca al lupo a tutti dunque, a chi debutta in diretta tv e anche a tutti gli studenti che oggi affrontano il loro esame di terza media.