Camper e In viaggio con Camper da lunedì su RAI 1: cosa vedremo Maria Milano Come cambia il mezzogiorno di Rai 1: arrivano Camper e Camper in viaggio al posto di E' sempre mezzogiorno

Il mezzogiorno di Rai 1 cambia volto dalla prossima settimana. Al posto di E’ sempre mezzogiorno, andranno infatti in onda Camper in Viaggio e poi Camper. Due versioni diverse dello stesso programma, un programma che lo scorso anno non aveva funzionato nel migliore dei modi ma che per l’edizione 2023 si presenta con dei cambiamenti che di certo aiuteranno. Il principale: la parte corposa, quella di Camper, in onda dalle 12,30 alle 13,30 circa, sarà affidata a Marcello Masi, reduce dal grande successo di Linea Verde Life, e decisamente più pronto ad affrontare questo genere di format.

Tinto e Roberta Morise non avevano convinto a pieno lo scorso anno e infatti, li vedremo in schermo, solo per 20 minuti, prima di Camper. A loro è infatti affidata la conduzione di Camper in Viaggio, un segmento più breve che precede il programma vero e proprio. Il vero cambiamento però inizierà dal 19 giugno, quando anche Tinto e Morise saranno in onda.

Vediamo dunque nel dettaglio come cambia il volto del mezzogiorno di Rai 1 dalla prossima settimana. Camper avrebbe dovuto fare il suo debutto il 19 giugno ma Antonella Clerici ha chiesto di poter andare in ferie prime, a causa di alcuni problemi di salute, per cui si anticipa. Ma solo con Masi.

Camper in Viaggio per il mezzogiorno di Rai 1

In onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 12.00 dal 19 giugno all’8 settembre, “Camper In Viaggio”, un programma itinerante nato dall’esperienza della scorsa stagione. Quest’anno Tinto e Roberta Morise viaggeranno in giro per l’Italia, in compagnia di veri camperisti. Un viaggio di piacere con regole strettissime e missioni giornaliere affidate ai due dal “Professore” Umberto Broccoli. Che si tratti di una passeggiata in bicicletta o di un tour guidato alla scoperta di un borgo, i due “apprendisti camperisti”, affiancati da professionisti delle vacanze on the road, approfondiranno la storia, lo sport e l’artigianato dei luoghi visitati. Nella prima settimana, “Camper in Viaggio” sarà nei dintorni di Assisi e, grazie alla posizione strategica, Tinto e Roberta Morise potranno scoprire Spello, Montefalco e Bastia Umbra e la stessa Assisi. Tra incontri spirituali, passeggiate nella storia, banchetti tradizionali, sport e chiacchierate con i camperisti. “Camper in Viaggio” da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti.

Conducono Tinto e Roberta Morise con la partecipazione di Umberto Broccoli. Un programma di Marco Zampetti e di Stefania Bove, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Valeria Marrano, Domenico Nucera, Giuseppe Raffo. A cura di Valentina Loreto. Produttore esecutivo Alessandra Badioli. Regia di Luciano Sabatini.

Camper in onda nel mezzogiorno di Rai 1

Torna la vacanza su Rai 1 con “Camper”, il programma che porterà in ferie i telespettatori, condotto da Marcello Masi, in onda dal 12 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 12.25, fino all’8 settembre. Prima, dovrebbe quindi allungarsi Eleonora Daniele con Storie Italiane.

Per tutta l’estate “Camper” animerà il mezzogiorno di Rai 1 con collegamenti in diretta e reportage dalle località vacanziere, grazie alla squadra di inviati: Monica Caradonna racconterà quotidianamente le ricchezze enogastronomiche delle nostre regioni; Elisa Silvestrin si collegherà da spiagge e luoghi di vacanza; Francesco Gasparri guiderà il pubblico lungo sentieri escursionistici e cammini sacri; Lorenzo Branchetti racconterà i borghi più belli e caratteristici d’Italia; Maria Onori e Valentina Causo andranno alla scoperta di tesori artistici e archeologici del Bel Paese; Annalisa Baldi sarà la protagonista di una serie di incursioni dalle sagre e dalle feste di paese, con una ripresa in chiave più “poetica” del “paesologo” Franco Arminio; Infine, Fabrizio Nonis suggerirà come realizzare spettacolari barbecue estivi. In studio, Marcello Masi con tanti ospiti per dare consigli, suggerimenti, idee e rimedi per godersi al meglio le vacanze.