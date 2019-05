Per Gabriella Windsor quattro abiti da sposa, il più bello l’ha indossato al ricevimento (Foto)

Ben quattro abiti da sposa per Gabriella Windsor, la cugina di William ed Harry d’Inghilterra che ha sposato Tom Kingston (foto). Abbiamo già visto l’abito da sposa indossato per il sì nella St George’s Chapel al castello di Windosr, delizioso con il lungo strascico, il velo e la tiara che le illuminava il viso. Ancora più bello l’abito da sposa che Gabriella Windsor ha indossato per il party, il gran ricevimento. E’ Luisa Beccaria, che ha firmato tutti i vestiti della sposa, a svelare il dettaglio, ma in realtà tutte le spose reali e anche molte vip scelgono di cambiarsi d’abito e ovviamente ne hanno anche altri da indossare. Scopriamo in quali occasioni ad esempio la nipote della regina Elisabetta II ha indossato anche gli altri due vestiti disegnati solo per lei. Uno per la cerimonia in chiesa, quello che abbiamo già visto dopo il sì; uno per la festa di sera, un altro meno voluminoso indossato al termine della serata, per andare via nell’auto sportiva del marito; per finire un altro vestito da indossato per la colazione del girono successivo. In realtà quest’ultimo non è un vero abito da sposa ma rientra nel gruppo dei quattro che la stilista italiana ha creato per lei.

PER GABRIELLA WINDSOR CAMBIO D’ABITO DA SPOSA PER IL PARTY E NON SOLO

Sempre Luisa Beccaria ha anche disegnato i completi dei nove paggetti che hanno accompagnato Gabriella all’altare. Lei è la prima italiana in assoluto che ha creato un abito nuziale per la famiglia reale. Conosce bene i genitori di Lady Gabriella, sono amici da tempo, ma non avrebbe mai immaginato questa richiesta così importante. Invece la sposa si è innamorata del suo atelier a Milano e 5 mesi prima del matrimonio le ha chiesto di disegnare tutti gli abiti.

E’ stato un gran lavoro ma quando la sposa l’ha indossato alle prove ha capito che aveva scelto un colore troppo acceso e allora lo hanno rifatto in bianco e per ottenere le sfumature hanno sovrapposte strati di tulle bianco e cipria, come ha spiegato la stilista italiana. Più facile invece creare gli altri abiti.

