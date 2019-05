Il matrimonio di Gabriella Windsor, le immagini più belle con Harry e Pippa Middleton (Foto)

Deliziosa Lady Gabriella Windsor nel giorno del suo matrimonio con Tom Kingston; lei è la secondogenita del principe Michael di Kent, cugino di primo grado della regina Elisabetta; lui è l’ex fidanzato di Pippa Middleton, sorella di Kate e invitata alle nozze. La sposa non ha di certo suscitato lo stesso interesse dei membri principali della corona inglese nei loro matrimoni ma ha destato non poca curiosità. Gabriela di Windsor e Ton Kingston si sono sposati nella St George’s Chapel presso il castello di Windsor, la stessa location scelta da Harry e Meghan. Ed anche il principe Harry era presente al royal wedding nonostante lui non avesse invitato la cugina al suo matrimonio. Assente però Meghan Markle, a casa con il piccolo Archie. La nipote della regina Elisabetta si è sposata oggi indossando un romantico abito da sposa Made in Italy. Ha infatti scelto un abito firmato Luisa Beccaria; una creazione iniziata lo scorso gennaio con le indicazioni suggerite da Gabriella. Desiderava infatti un abito con la gonna voluminosa e lo strascico lungo e aderente al busto.

LE NOZZE DI GABRIELLA WINDSOR E TOM KINGSTON

L’abito è di color cipria con strati di organza e di tulle, le maniche lunghe in pizzo trasparente, il velo lungo sei metri composto da diversi strati di tulle bianco tenuti insieme da piccoli fiorellini ricamati a mano. Non è mancata per lei la tiara reale di brillanti indossata nel giorno del matrimonio dalla nonna di Lady Gabriella, la principessa Marina di Grecia. Anche gli abiti delle sie damigelle e dei tre paggetti sono firmati Luisa Beccaria.

Carina la mise di Pippa Middleton con il cerchietto della stessa tonalità dell’abito. Impeccabile ovviamente Harry che ha fatto il suo ingresso sotto al braccio di Lady Frederick, anche lei attrice. Grande assente ma giustificata mamma Meghan Markle.