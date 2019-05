Pamela Prati non crede a Eliana Michelazzo: avrebbe potuto salvarla dall’incubo

Nella lunghissima intervista che Pamela Prati ha rilasciato a Silvia Toffanin, che andrà in onda domani su Canale 5 per Verissimo, la show girl ha trovato anche il modo di dire la sua su quello che Eliana Michelazzo ha invece raccontato da Barbara d’Urso. Oggi la Prati non crede alle parole di Eliana Michelazzo e anzi, pensa che se davvero nella sua vita fosse esistito un marito fantasma, lei avrebbe dovuto capirla meglio di chiunque altro e avrebbe dovuto fare di tutto per destarla da questo incubo.

PAMELA PRATI PARLA DEL RAPPORTO CON ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO

Oggi Pamela Prati non riesce ancora a capire che cosa sia successo, sa solo che lei ci ha credito fino all’ultimo. “Io credo che ci sia una cosa perversa. Nel mio caso penso ci siano Donna Pamela ed Eliana, che forse sono d’accordo anche in questa confessione di Eliana. È una mia supposizione, perché ho visto il bene che si vogliono“. E proprio sull’intervista rilasciata a “Live – Non è la d’Urso” da Eliana Michelazzo, Pamela confida: “Non le credo. Come mai se hai vissuto tu per prima per 10 anni la stessa cosa e sei una vittima, non mi metti in guardia? Non mi dici di svegliarmi?”.

E in merito al rapporto che aveva con le due spiega: “Non so, sono dentro ad una situazione che non capisco. Mi hanno isolato dal mondo. Con la scusa che lui era gelosissimo mi hanno allontanata dalla mia famiglia, dai miei amici. Ho cambiato numero di telefono. Uscivo solo con Pamela ed Eliana perché erano amiche di Mark e per il resto me ne stavo in casa. Mi controllavano anche il telefono. Come si fa a raggirare così una persona? “.

Ed effettivamente anche quando era in Marocco con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo ( oltre che con Rosa Perrotta) Pamela Prati sembrava davvero isolata dal resto del mondo e succube.

La Prati confessa anche che uno dei video visti sui social, quello in cui lei diceva di non essere plagiata, è stato una idea di Eliana:

“I dubbi non ti vengono quando sei plagiata. Il fatto che i giornali dicessero che ero plagiata era la cosa che le irritava di più, tanto che Eliana mi ha chiesto di dire in un video che non lo ero. Una cosa bruttissima e mi vergogno di questa cosa”.