Sara di Vaira felicissima sui social per la vittoria a Ballando: il suo grazie

Dieci anni nella famiglia di Ballando con le stelle, e dieci anni di grandi emozioni sulla pista del programma di Rai 1. Sara di Varia è di certo una delle maestre più amate dal pubblico dello show di Milly Carlucci e, in questa edizione, grazie a Lasse Matberg, suo fido compagno di viaggio, ha trovato la giusta dimensione. L’abbiamo vista sorridere, meno tesa delle passate edizioni, l’abbiamo vista sciogliersi, l’abbiamo sentita più “umana” al fianco di una bellissima persona come Lasse. E lei ci ha convinto davvero con le sue coreografie insieme a Lasse che è stato sicuramente uno dei personaggi rivelazione di questa edizione ma forse, anche di tutte le stagioni di Ballando. E non poteva che ringraziare tutti sui social Sara, dopo la bellissima vittoria a Ballando. Una vittoria arrivata in modo rocambolesco visto che, proprio in finale, Lasse si è infortunato.

Non solo, Lasse e Sara, nella manche precedente, grazie al televoto avevano anche ribaltato il voto della giuria che si era invece espressa a favore di Osvaldo e Veera Kinnunen.

LE BELLISSIME PAROLE DI SARA DI VAIRA DOPO LA VITTORIA A BALLANDO CON LE STELLE 2019

Ed ecco il commento sui social di Sara, dopo la bellissima vittoria in questa edizione di Ballando con le stelle.

❤GRAZIE A TUTTI di CUORE❤

Penso non ci siano veramente parole per descrivere tutto quello che è successo ieri sera a @ballandoconlestelle 🌟un’emozione unica😍un sogno che finalmente si è realizzato E tutto questo grazie a VOI❤VOI che che insieme a me e @lasselom ci avete creduto fino in fondo e ci avete supportato con commenti,like e televoto 🌟non so davvero come ringraziarvi🌟

sicuramente inizierò col rispondere a tutti i vostri direct e ringraziarvi ad uno a uno(spero di riuscirci) Ma un GRAZIE SPECIALE va al mio ballerino @lasselom che mi ha regalato un’avventura fantastica❤ sono veramente felice di aver avuto l’opportunità di ballare e vivere quest’esperienza insieme ad una persona meravigliosa come te💪hai continuato a ballare nonostante il tendine fratturato e ci hai portato sul gradino del podio più alto🏅1000 volte GRAZIE❤ Una vittoria che dedico soprattutto a mia figlia❤una vittoria che abbiamo sognato per tanto tempo, a dimostrazione che “Se puoi sognarlo, puoi farlo” Grazie a tutti❤

E noi ci auguriamo di vederla il prossimo anno di nuovo sulla pista di Ballando, ancora agguerrita nel modo giusto, per vincere una nuova edizione del programma di Rai 1.