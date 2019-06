A Ballando con le stelle il vincitore infortunato e la felicità di Sara di Vaira

E alla fine è successo quello che noi già da qualche settimana avevamo annunciato sul nostro Ultime Notizie Flash. A vincere questa edizione di Ballando con le stelle è stata la mina vagante, la rivelazione di questa edizione. Il vincitore di Ballando con le stelle 2019 è infatti Lass Matberg che arriva in finale senza poter usare il braccio a causa di un brutto infortunio. Nella gara all’ultimo passo di danza, contro Ettore Bassi, Lasse infatti si fa male ma questo non lo ferma. Un gomito inutilizzabile e il braccio fasciato, la faccia sofferente e il dolore che si vede in ogni suo passo. Lasse non molla e regala a Sara di Vaira, grazie al pubblico che lo ama, una bellissima vittoria. E tra le cose più belle di questa puntata, e anche di questa edizione, la coreografia iniziale dei due, che ha fatto guadagnare al norvegese tutti dieci, ma soprattutto le lacrime della maestra di Ballando con finalmente, alza al cielo questa coppa, in quella che, come lei stessa ha ammesso, è stata la vittoria più bella.

IL VINCITORE DI BALLANDO CON LE STELLE 2019 E’ LASSE MATBERG NONOSTANTE IL SUO INFORTUNIO

Una vittoria che arriva in una edizione diversa dal solito: Sara ha deposto la fascia da sindacalista e si è concentrata sul ballo, cosa che in quel programma dovrebbero fare anche altri, e ha capito che con il sorriso si arriva al pubblico, si balla bene e si vince. “Lasse ha il sole dentro, mi mancherà” ha detto Sara ringraziandolo per averle regalato la più bella edizione di Ballando con le stelle. E ha ragione Sara, perchè un raggio di quel sole da lei descritto, è arrivato nelle nostre case ogni volta che il norvegese è sceso in pista.

Peccato davvero per il brutto infortunio subito, Lasse avrebbe potuto regalare una finale ancora più avvincente insieme a Ettore Bassi, grandissimo protagonista di questa edizione di Ballando. Vederlo ballare con un braccio bloccato tra una smorfia di dolore e l’altra è stato brutto davvero. Ma alla fine le lacrime di Sara di Vaira e la sua felicità ci hanno fatto davvero emozionare. Bravi ragazzi!