Ascolti finale Ballando con le stelle 2019: Milly chiude con il botto

In questi ultimi anni abbiamo odiato e amato Ballando con le stelle. Abbiamo trovato pregi e difetti di un programma che in alcuni casi sembrava esser destinato alla chiusura. Poi ne abbiamo apprezzato la rinascita. E probabilmente anche il pubblico a casa ha fatto lo stesso regalando all’edizione 2019 di Ballando con le stelle, uno dei migliori risultati degli ultimi anni. Ieri sera Milly Carlucci, prima ancora di sapere quale sarebbe stato il dato di questa finale in onda il 31 maggio, aveva ringraziato il pubblico. Ballando 2019 è stata l’edizione più vista degli ultimi sei anni e probabilmente, unendo il dato della finale, migliorerà ancora questi numeri. La finale di Ballando con le stelle 2019 chiude infatti con il botto. Unica nota negativa della serata ce la regalano Raimondo Todaro e Nunzia de Girolamo con un siparietto imbarazzante con la giuria, con tanto di minacce di querele, da parte di Fabio Canino.

BOOM DI ASCOLTI PER LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE 2019

La coppia composta da Nunzia e Raimondo è la sola che in questa edizione ha avuto delle polemiche da fare e noi ringraziamo tutti gli altri perchè hanno davvero regalato una spumeggiante edizione di Ballando. Sarà stata la presenza di suor Cristina a placare i toni, sarà stata la bravura dei protagonisti, il vincitore Lasse e il bravissimo Ettore Bassi su tutti. Sarà stata la voglia di concentrarsi su altro e non sulle solite polemiche che hanno stufato…Milly ha trovato la formula vincente e il suo show è stato anche confermato per il 2020. E la Rai si gode il successo della vittoria al sabato sera con un nuovo record di ascolti per Ballando con le stelle.

Vediamo i numeri.

ASCOLTI TV BALLANDO CON LE STELLE 2019 LA FINALE DEL 31 MAGGIO : ECCO I DATI

4.704.000 spettatori 26.4% per la finale di Ballando con le stelle 2019

2.756.000 16.4% per i Darwin di Donatello su Canale 5

Ed ecco il tweet della Rai per festeggiare

Grandi #AscoltiTv per la finale di #BallandoConLeStelle che, con oltre 4milioni 700mila spettatori e il 26,4% di share, stravince la 1^serata.@Ballando_Rai supera mezzo milione di interazioni (537mila) sui social e si posiziona al primo posto dei più commentati del prime time. pic.twitter.com/BpPa0ULhzZ — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 1, 2019