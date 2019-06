Ballando con le stelle 2019 chiude con una tra le migliori edizioni dell’ultimo anno e torna nel 2020

Grandissima gioia nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2019 in onda il 31 maggio per Milly Carlucci. La conduttrice ha ringraziato tutto il pubblico che ha seguito questa edizione di Ballando con le stelle snocciolando anche qualche numero. Milly ha voluto sottolineare come, nonostante Ballando sia alla 14esima edizione continui ancora a piacere al pubblico nonostante le tante proposte che ci sono ormai in tv. Un programma che si è svecchiato anche grazie all’uso dei social, Ballando è sicuramente uno dei migliori programmi della Rai dal punto di vista del lavoro svolto non in tv ma in rete ( ed è incomprensibile come ancora la Rai non abbia capito il valore dei social e del mondo virtuale). Milly ha parlato anche di numeri, dicevamo: ha sottolineato come questa edizione di Ballando sia la migliore degli ultimi sei anni, con ascolti davvero eccellenti. E visto che uno dei segreti del successo di Ballando è anche la giuria, ha annunciato, che il prossimo anno l’intera giuria di Ballando con le stelle sarà confermata. Rivedremo quindi la nostra amatissima Carolyn Smith che quest’anno ci ha regalato una esibizione speciale; e ancora Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e anche Fabio Canino. Un programma fortissimo che, nonostante la sfida del sabato sera con una concorrenza spietata, continua a fare un ottimo lavoro.

BALLANDO CON LE STELLE RICONFERMATO DA RAI 1: SI TORNA NEL 2020

I complimenti per tutto quello che Milly e la sua squadra hanno fatto in questa edizione arrivano anche dal direttore di Rai 1 Teresa De Santis che ha presenziato ieri nella finale per salutare e ringraziare Milly e anche il pubblico che ha seguito con affetto il programma. Straordinaria come sempre la Paolo Belli Big Band, e ovviamente ottimo lavoro anche di chi ha scelto il cast di questa edizione che forse, sembrava offrire poco sulla carta ma che in pista, ha infiammato il pubblico.

LA CLASSIFICA E I PREMI DI BALLANDO CON LE STELLE 2019

Ballando con le stelle torna nel 2020 con nuove sfide da superare!