Ballando con le Stelle 2019: la classifica finale e tutti i premi speciali

Ballando con le Stelle 2019 si è conclusa con l’inaspettata vittoria della coppia formata da Lasse Matberg e dalla sua maestra Sara Di Vaira. Una vittoria impronosticabile per il biondo “vichingo” ma molto attesa dalla ballerina professionista, che da 10 anni sfiora la medaglia d’oro. Ma se loro hanno conquistato il gradino più alto della classifica, come si sono piazzati tutti gli altri finalisti? Scopriamo i piazzamenti di Angelo Russo, Nunzia De Girolamo, Ettore Bassi, Dani Osvaldo e Milena Vukotic.

Ballando con le Stelle 2019: la classifica finale

Dopo la prima delle tre manche, le giurie e il televoto mettono in sfida diretta Angelo Russo, Nunzia De Girolamo ed Ettore Bassi. Da questa scontro ne esce vittorioso Ettore Bassi; di fatto, le altre due coppie si classificano al sesto posto (Angelo Russo e Anastasia Kuzmina) e al quinto posto (Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro).

I quattro vip rimasti in gara sfidano in due differenti testa a testa: i concorrenti che escono sconfitti da questi due incontri paralleli vengono eletti entrambi al terzo posto. E stiamo parlando dell’attrice Milena Vukotic e dell’ex calciatore Dani Osvaldo.

Nella maratona finale vince Lasse Matberg, dunque Ettore Bassi si classifica al secondo posto. Ma oltre alla classifica, nel corso della finale di Ballando con le Stelle 2019 sono stati assegnati ulteriori premi speciali.

Ballando con le Stelle 2019: i premi speciali

Il Premio della Giuria per la migliore esibizione a loro insindacabile giudizio è andato a Milena Vukotic e Simone Di Pasquale.

Il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante – decretato da Alberto Matano – è andato a Ettore Bassi e Alessandra Tripoli.

Il Premio Aiello per il maggior numero di spareggi disputati e vinti è andato a Marzia Roncacci e Samuel Peron.

Il Premio Ballando con Te per la miglior unità di ballo votata da giuria e social network fra quelli selezionati fra quelli di Ballando on the Road è andata alla crew Flash Kidz (provenienti da Arezzo).

Tante le coppe, le targhe e le medaglie assegnate ma una – inattesa – è stata la più importante per la padrona di casa: Ballando con le Stelle è stato riconfermato per la stagione televisiva 2019 – 2020 e nel cast sono stati promessi nuovi maestri.