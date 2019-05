Ballando con le stelle 2019: Ettore Bassi e Dani Osvaldo, la sfida è davvero tra loro due?

Manca ormai pochissimo alla grande finale di Ballando con le stelle 2019 e ovviamente il toto vincitore è partito. Sin dalla prima puntata è nato una sorta di dualismo tra due dei protagonisti di questa edizione dello show di Milly Carlucci e sono molti a credere che la “battaglia” per la vittoria finale sarà proprio tra loro due. Parliamo di Ettore Bassi e Dani Osvaldo che, per la giuria, sono due dei migliori concorrenti di tutte le 14 edizioni del programma di Rai 1. “Il diavolo e l’acqua santa” li hanno rinominati, anche se ancora non si riesce a credere che sia il diavolo e chi sia l’acqua santa. La sensazione è che sia Dani che Ettore siano due grandi persone, due grandi uomini e anche due grandi papà, come abbiamo visto nel corso di questa edizione di Ballando. E ovviamente sono anche due grandi ballerini, molto diversi tra di loro ma capaci di incassare grandi votazioni e complimenti. La tecnica contro la precisione. Lo studio contro l’istinto: alla fine chi avrà la meglio? Difficile davvero a dirsi anche perchè a Ballando il televoto ha un ruolo sempre fondamentale e, come abbiamo visto nelle passate puntate, sia Ettore che Dani sono finiti al ballottaggio mentre altri protagonisti riscuotono maggiore successo, almeno tra il pubblico che vota da casa.

BALLANDO CON LE STELLE 2019 VERSO LA FINALE: ETTORE BASSI E DANI OSVALDO, E’ TRA LORO LA SFIDA?

Ed effettivamente non sempre a Ballando con le stelle la vittoria è andata al più bravo tecnicamente o al miglior ballerino dell’edizione. Anche per questo è possibile che alla fine, il vincitore della 14esima edizione di Ballando con le stelle vada ricercato altrove ( magari in Norvegia per intenderci).

Ettore e Dani in ogni caso ci hanno messo davvero tutto sulla pista di Ballando e non solo. Si sono raccontati e hanno mostrato parte delle loro vite private che non conoscevamo. Dani si divide tra Italia e Argentina per amore dei suoi figli, Ettore ha parlato per la prima volta in tv della piccola di casa, Amelia, nata con la sindrome di Down.

Due padri e due ballerini davvero speciali che a Ballando con le stelle, se anche non dovessero vincere, hanno in ogni caso lasciato il segno. E non dimentichiamo anche le loro maestre: una super Alessandra Tripoli carichissima dopo la vittoria della passata edizione e Veera Kinnunen pronta a dare battaglia alla rossa siciliana.