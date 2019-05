Ettore Bassi commuove tutti a Ballando con le stelle con la storia di sua figlia, la piccola Amelia

Nella puntata di Ballando con le stelle 2019 in onda venerdì sera, Ettore Bassi aveva presentato le sue tre bellissime figlie ma non aveva molto parlato della piccolina. Lo ha fatto poi nella seconda semifinale del 25 maggio 2019, dedicando a lei una dolcissima clip che ha commosso davvero tutti, giurati e pubblico a casa. L’attore all’inizio di questa avventura era stato “accusato” di essere chiuso e riservato ma alla fine di questo percorso, a quanto pare, Bassi ha deciso di mostrare un’altra parte di se. Ad annunciare la clip Paolo Belli che ha presentato la piccola come la più grande fan di Ettore. Amelia ha la sindrome di Down ma Ettore Bassi ha raccontato la storia della piccola senza nessuna retorica, come ogni padre dovrebbe fare. “E’ una grande maestra di vita per noi, è una scoperta continua” ha detto presentando la sua piccola al pubblico nella commovente clip dedicata proprio a lei.

LE DOLCISSIME PAROLE DI ETTORE BASSI PER SUA FIGLIA AMELIA A BALLANDO CON LE STELLE

L’attore spiega che la nascita di Amelia è stata una sorpresa per tutti: nessun esame aveva rivelato che la bambina avesse la sindrome di Down per cui, quando è arrivata, lui e sua moglie non sapevano che domande farsi e come comportarsi con la piccola, totalmente impreparati per questo. “La cosa meravigliosa di tutto questo è che le risposte te le dà lei” ha raccontato Ettore nella sua dolcissima clip. La domanda più giusta da farsi, abbiamo capito era semplice: “perchè non sei arrivata prima“.

Tra Amelia e le due sorelle più grandi c’è un rapporto meraviglioso, le riempie la loro vita e loro sono meravigliose con lei. Amelia, come racconta il suo papà nella clip, è un uragano di energia. “Mi ha insegnato che la vita è un viaggio sorprendente al quale bisogna aprirsi con fiducia. Arriva sempre in positivo, sempre in senso di evoluzione, di bellezza e di felicità” ha detto il neo ballerino che partecipa allo show di Rai 1 al fianco di Alessandra Tripoli.

Una clip che ha davvero commosso tutti tanto che Selvaggia Lucarelli non ha potuto che ammettere come lei e Mariotto si siano sciolti in lacrime durante il video.