Lasse Matberg e Sara Di Varia vincono Ballando con le Stelle 2019: il video

Ballando con le Stelle riesce a lasciare sbalordito il proprio pubblico… e anche nell’edizione 2019 il talent show di Rai Uno non ha elemosinato colpi di scena. Non a caso a trionfare in questa quattordicesima edizione del programma di Milly Carlucci è stata la strana coppia composta da Lasse Matberg e Sara Di Vaira: lui il vichingo norvegese che – seppur goffo – è riuscito ha importare la difficile arte della danza, lei una delle storiche maestre che ha più volte sfiorato la medaglia d’oro. Dopo tre argenti (e a dieci anni dalla sua prima partecipazione), è riuscita finalmente a salire sul gradino più alto del podio.

Ballando con le Stelle 2019: i vincitori

La cavalcata verso la vittoria della coppia Lasse Matberg e Sara Di Vaira è è partita sostanzialmente molto in sordina nel corso della finale. Finiti nella top3 dei concorrenti più votati nella prima manche; ha avuto un ruolo di rilevanza nella seconda manche, dove a Lasse è stato chiesto questa concorrente volesse sfidare in un testa a testa.

Qui l’alto potenziale di consensi al televoto si è palesato. Nonostante la giuria avesse valutato la sfida Lasse Matberg – Dani Osvalto con un sonoro 4 a 1 per l’ex calciatore, la media del voto della giuria con quello del voto da casa ha nettamente ribaltato il risultato facendo svettare al 55% il “vichingo”. Un risultato inaspettato persino per la veterana Sara Di Vaira, che è esplosa in un pianto a dirotto.

Nella staffetta finale, Lasse Matberg ha accusato uno strappo muscolare al braccio ed è stato costretto a danzare i successivi quattro balli senza usare il braccio destro. Un incidente che ha fatto discutere la giuria: alcuni hanno sottolineato che l’infortunio avrebbe potuto favorire il concorrente al televoto perché “intenerito” dalla vicenda.

Conclusi tutti i balli, Lasse si ritrova a sfidare nell’ultimo contatore l’attore Ettore Bassi… e vince anche qui, con il 57% dei voti! Una vittoria incredibile, inaspettata e che porta in trionfo anche la veterana Sara Di Vaira, da sempre relegata a dei sonori secondi posti. A dieci anni dal suo debutto nella trasmissione di Rai Uno, la maestra di ballo può festeggiare con un traguardo degno di nota.