Lasse Matberg a Storie Italiane racconta la sua storia: vittima di bullismo da piccolo

Siamo abituati a vederlo scatenato nella pista di Ballando con le stelle, un gigante buono come lo ha ribattezzato Mariotto. Ma nel passato di Lasse Matberg c’è anche un momento molto difficile. L’aspirante ballerino di Ballando con le stelle ne ha parlato nella puntata di Storie Italiane in onda oggi 29 maggio 2019 su Rai 1 con Eleonora Daniele raccontando quanto per lui sia stato difficile andare avanti con le minacce dei bulli e le loro offese. Un brutto periodo che però adesso è solo un lontano ricordo, anche se il pensiero di quegli anni fa ancora male.

E SE A VINCERE BALLANDO CON LE STELLE FOSSE LASSE? LEGGI QUI

LASSE MATBERG PARLA DELLA SUA STORIA DI BULLISMO A STORIE ITALIANE

Ovviamente la sua infanzia non è stata sempre legata a quei momenti difficili, anzi:

Ho avuto una bellissima infanzia ho avuto un fratello e una sorella, ho potuto trascorrere molto tempo con loro, e mia mamma ha smesso di lavorare quando sono nati i miei fratelli. Io cercavo di aiutare per quanto possibile, facevo il bucato, i lavoretti in cucina, e questo mi ha aiutato a sviluppare l’amore per la cucina. Sono stato anche molto unito ai miei nonni che mi hanno insegnato ad andare in bicicletta, a nuotare, le differenze fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato

Oggi sceglie poi di parlare in tv anche della sua storia da vittima dei bulli perchè la sua presenza sul piccolo schermo è già un messaggio importante:

Mi dicevano cose brutte sui miei denti che uscivano fuori, mi chiamavano Bunny, conigloi. Non dicevo nulla ai miei genitori perché pensavo che il problema fosse mio: non mi picchiavano ma mi maltrattavano solo con le parole, a volte le parole fanno più male dei pugni. Poi quando ho tolto l’apparecchio la vita ha iniziato a sorridermi: nel giro di due mesi mi sono fatto la ragazza e sono stato con lei per cinque anni. E’ stata una grande svolta, ero infelice, a volte piangevo quando andavo a letto, poi ho iniziato a ricevere molte attenzioni da un momento all’altro

Un periodo superato che adesso, come detto in precedenza, è soltanto un brutto ricordo. E su chiude poi la puntata con il sorriso con l’entrata di Sara di Vaira, maestra di Lasse a Ballando. I due scendono in pista e regalano come loro sanno fare, un sorriso a tutti noi.

Lasse Matberg a Storie Italiane racconta la sua storia: vittima di bullismo da piccolo ultima modifica: da