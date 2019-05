Ballando con le stelle 2019 il vincitore: e se alla fine fosse Lasse a trionfare?

Questa edizione di Ballando con le stelle 2019 non ha regalato particolari polemiche al pubblico a casa, anzi. Nelle prime puntate, forse anche grazie alla presenza di Suor Cristina in pista, i concorrenti di questa 14esima edizione sembravano davvero degli agnellini. E’ stata una edizione un po’ più spensierata di quelle del passato, più allegra. E parte del merito va anche a un altro dei protagonisti di Ballando con le stelle 2019. Parliamo di Lasse Matberg che, partito maluccio, bisogna ammetterlo, come una sorta di giullare della situazione, si è invece poi trasformato, grazie al suo impegno e a quello della bravissima Sara di Vaira, in uno dei papabili vincitori di questa edizione. La giuria di Ballando con le stelle lo ha già eletto il concorrente rivelazione di questa 14esima edizione e non dimentichiamoci che il pubblico avrà un ruolo fondamentale nella finalissima, e Lasse, piace tantissimo al pubblico.

DANI OSVALDO VS ETTORE BASSI: TRA LORO C’E’ IL VINCITORE?

Ben lontano da quegli stereotipi che abbiamo sugli uomini del nord Europa, Lasse con la sua semplicità e con la sua travolgente energia ha coinvolto tutti ma soprattutto, nonostante la stazza, ha dimostrato che si può anche scendere in pista e fare bene. Emozionare ed emozionarsi, divertirsi e divertire ma anche trovare una cifra diversa quando ce n’è bisogno! E Lasse lo ha saputo fare nonostante i continui viaggi tra Italia e Norvegia.

LASSE MATBERG MINA VAGANTE A BALLANDO CON LE STELLE 2019: E SE VINCESSE LUI?

Un personaggio che ha saputo portare una ventata di freschezza in quel di Rai 1 e ha reso anche più simpatica la stessa Sara di Vaira che in questa edizione di Ballando si è potuta concentrare di più sul ballo e meno sulle polemiche che in passato l’hanno vista protagonista. A dimostrazione che il giochetto di mettersi contro la giuria non sempre è quello vincente!

Non ci resta che aspettare la puntata di venerdì sera per capire chi sarà il vincitore di questa 14esima edizione di Ballando con le stelle. Voi per chi tifate?

