Kate Moss in bikini in un centro detox per togliere la pancetta e tornare in forma come un tempo (Foto)

Kate Moss si è rifugiata in un centro detox in Turchia, la supermodella ha bisogno di tornare in forma il prima possibile (Foto). Sia chiaro che molte donne farebbero subito il cambio con il suo fisico ma parliamo di Kate Moss, della modella più cool ma allo stesso tempo più scandalosa, dell’icona della moda per molti, musa per tanti stilisti, oggi lo è ancora ad esempio per Giorgio Armani. E’ necessario quindi che torni in forma come la passerella impone e che mandi via la pancetta, elimini la pelle spenta e abbia un aspetto da vera top model. Chi l’ha detto che a 45 anni non può essere ancora il top e fare invidia alle colleghe giovanissime? Così Kate si rilassa a bordo piscina al Life Co Beach Hotel a Bodrum in Turchia. Un centro detox che la farà tornare in forma smagliante, un po’ di sacrifici e la vacanza in resort le farà benissimo. Certo vorremmo farli tutte i suoi sacrifici coccolata in uno splendido resort, la dieta in vacanza è il sogno di molte donne.

KATE MOSS IN UN CENTRO DETOX IN TURCHIA PER TORNARE IN FORMA E DIRE ADDIO ALLA PANCETTA

Non lascia mai cellulare e il pacchetto di sigarette ma dobbiamo dire che qualche chiletto in più non le toglie davvero niente, il carisma resta intatto. Non a caso Giorgio Armani l’ha scelta come volto della nuova campagna autunno – inverno 2019/2010. Basta già questo per convincerla a tornare perfetta come un tempo, più tonica e senza pancetta.

Gli eccessi del passato sono solo un ricordo, adesso sembra felice e serena. Dopo il matrimonio andato a rotoli con Jamie Hince, adesso con la Moss c’è il fotografo Nikolai Von-Bismarck, 13 anni meno di lei. In più c’è la sua bellissima figlia Lila Grace pronta a prendere il suo posto in passerella.

