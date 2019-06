Laura Chiatti confida degli attacchi di panico: sono tornati (Foto)

Fa sempre bene parlare dei propri problemi e Laura Chiatti ha raccontato degli attacchi di panico che sono tornati, un modo per aiutare anche le altre persone (foto). E’ nella sua intervista a Vanity Fair che l’attrice moglie di Marco Bocci ha confidato che purtroppo gli attacchi di panico fanno di nuovo parte della sua vita. E’ una condizione che spesso si vive dopo aver superato un periodo difficile; poco importa se poi tutto si è risolto, gli attacchi di panico arrivano quando davvero non te lo aspetti, a distanza di tempo. Lo ricordiamo tutti il periodo in cui Marco Bocci è stato molto male e Laura Chiatti aggiunge che l’anno scorso anche sua madre non è stata bene. Adesso è tutto passato, tutto risolto ma sa che qualcosa nel suo equilibrio si è rotto. Tutti pensiamo sempre che le cose brutte accadano solo agli altri ma quando poi succede crolla un po’ tutto. La splendida attrice 36enne madre e moglie felice, appagata in tutto, ha avuto paura di perdere le persone più importanti della sua vita.

LAURA CHIATTI PARLA DEGLI ATTACCHI DI PANICO

“L’anno scorso, sia Marco sia mia madre sono stati molto male, adesso è tutto risolto, ma qualcosa si è comunque rotto: l’utopia per cui le cose brutte non accadono mai a te. Crescere, forse, vuol dire questo: non avere più nessuno che ti possa giurare che andrà tutto bene”. A distanza di tempo è quindi tornato quel malessere che spaventa e in alcuni casi blocca.

“Anni fa, ho sofferto di attacchi di panico, ero guarita e adesso sono tornati. E’ sbagliato pensare di potercela fare sempre senza farsi aiutare, un errore in cui noi donne cadiamo spesso. Lavoriamo, ci occupiamo della casa, della famiglia: un sovraccarico di responsabilità che può schiantarti fisicamente. I bambini danno tanto e tolgono tanto”. E’ forte Laura e ha dovuto nascondere i suoi problemi di ansia, l’ha fatto per i suoi figli Pablo ed Enea. Allo stesso modo è forte anche quando sa che bisogna chiedere aiuto, perché da soli è troppo difficile.