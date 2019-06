Sonia Bruganelli e Taylor Mega fanno shopping insieme da Chanel a Milano (Foto)

Metti insieme Taylor Mega e Sonia Bruganelli e oltre alla bellezza e le rispettive capacità ne lavoro si aggiunge anche la passione per lo shopping di lusso (foto). Ovviamente l’ennesima polemica che riguarda la moglie di Paolo Bonolis è servita insieme a una buona dose di invida da parte di un bel gruppetto di persone. Dove si sono recate la Bruganelli e Taylor Mega per il loro acquisti? In una delle boutique per molti non accessibile: Chanel a Milano. Un pomeriggio che per molte resta un sogno, per loro è stato un affiatato momento di condivisione. Sembra che Sonia e Taylor siano amiche, non si sa se si conoscano da tempo o se il loro primo incontro è stato a Ciao Darwin. Ricordiamo che la splendida influencer è stata protagonista in una delle puntate del programma di Paolo Bonolis, di preciso nella puntata dedicata a Giuliette contro Messaline. Con loro due anche il figlio di Sonia, Davide Bonolis, piuttosto annoiato ovviamente mentre la mamma e l’amica provano borse su borse.

SHOPPING DI LUSSO PER TAYLOR MEGA E SONIA BRUGANELLI

Davide ha compiuto 15 anni, per lui magari c’era ben altro regalo in arrivo che un pomeriggio di shopping, anche se di lusso, ma con due donne innamorate degli accessori Chanel e non solo. In quanto a polemiche vanno di certo d’accordo Mega e la Bruganelli. Conosciamo bene i post che spesso la moglie del conduttore di Canale 5 pubblica per stuzzicare chi non attende altro che insultarla, ma di recente abbiamo anche scoperto che l’ex naufraga guadagna ben 8000 dollari per la sponsorizzazione di un post su Instagram.

Le due amiche si consigliano, provano le borse, le mostrano a tutti e per molti è l’ennesima ostentazione proprio perché Chanel è inaccessibile ai più. A noi invece fa tutto un po’ sorridere. Brave loro che riescono a guadagnare tanto e spendono, ognuno fa ciò che può.