Pamela Prati dimagrita, sta male ed è ancora innamorata di Mark Caltagirone (Foto)

Pamela Prati sta male, lo ha confidato alla rivista Chi durante il Vip Champion a Capri lo scorso fine settimana, perché bisogna pur riprendersi in qualche modo e la meravigliosa isola non può che aver giovato alla sua salute (foto). La Prati è dimagrita molto, l’abbiamo visto tutti durante le interminabili trasmissioni con lei protagonista. E’ tornata, Chi lo annuncia ed è pronta a smentire tutto punto per punto. E punta sul suo stato di vittima, di donna che ha creduto al sogno della sua vita. E’ evidente che dopo Chi l’ha visto ha capito che c’è in giro tanto dolore dietro i casi simili a Mark Caltagirone. Desiderava una famiglia, dei figli, confessa che ci ha creduto, era tutto ciò che non aveva ancora avuto, il suo sogno. Ci ha sperato e adesso si sente una vittima fragile perché ingenua. Addirittura, ha confidato non solo che ha amato Caltagirone ma che lo ama ancora. In base alla sua verità tutta la favola è stata confezionata per lei, su misura, tanto da abbassare le sue difese e lasciarsi andare, crederci. E’ stata la sua trappola.

PAMELA PRATI E IL SUO SOGNO CHE NON SI POTRA’ PIU’ REALIZZARE

“Mi fido troppo degli altri, sono ingenua, non ho malizia. Fa parte dell’essere umano risultare fortissimo in alcuni campi e fragilissimo in altri, e chi ha messo in piedi questa storia conosce i miei punti deboli. Ci sono momenti in cui credi a tutto. E io ho abbassato le difese” e questa è la sua difesa su Chi a cui aggiunge il desiderio che il pubblico le creda: “Voglio rimanere artista e voglio che il pubblico si ricreda. Io capisco quella parte che non crede in me: se vengono diffuse bugie travestite da verità anch’io sarei dubbiosa, ma tutto questo mi fa soffrire perché io so cosa ho fatto e cosa non ho fatto”.

Dal sogno all’incubo, adesso sta malissimo: “Sono dimagrita tantissimo, sto male, vorrei ritrovare me stessa, sto ritrovando l’amore della mia famiglia e degli amici dai quali ero stata allontanata, vorrei che il mio pubblico mi stesse vicino e capisse che sono stata ingenua, fragile, incosciente, ma mai in malafede. Il mio bisogno d’amore mi ha ucciso”. E’ ancora innamorata di Caltagirone e spiega il motivo: “Ho creduto di avere una famiglia e invece non ho niente, non ho dimenticato questo uomo che credevo esistesse. Pensare che non ci sia più questa persona che mi scriveva tutti i giorni mi lacera il cuore, l’amore non va via così e io penso di essere innamorata ancora, devo elaborare quello che è successo”.