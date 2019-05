Federica Sciarelli e la provocazione Pamela Prati: l’ospite muta per Chi l’ha visto

Mentre su Canale 5 Barbara d’Urso si accaniva come solo lei sa fare ( e anche giustamente) contro Pamela Prati, dicendo che se un programma la invita a parlare di truffe in quanto vittima un motivo ci sarà, Federica Sciarelli spiegava al mondo intero la vera ragione della scelta di avere la show girl in studio. Una mera provocazione. Lo ha detto sin dal primo minuto, lo ha fatto capire nel corso di tutta la puntata. Un solo motivo: Chi l’ha visto parla da anni di truffe amorose ma le storie delle donne coinvolte non hanno mai fatto tanto clamore. Eppure di Mark Caltagirone si parla persino in aula al Governo, ironizza la Sciarelli che sottolinea come il caso Pamela Prati sia diventato nazional popolare. Ed ecco la trovata geniale: avere la Prati in studio, tra gli ospiti, solo per farle ascoltare le vere storie di donne truffate, di chi ci ha persino rimesso la vita. In un angolo, seduta da sola, la Prati per tutta la serata ha ascoltato le fortissime storie raccolte dalla redazione di Chi l’ha visto. Avrà capito la lezione?

PAMELA PRATI A CHI L’HA VISTO OSPITE SILENZIOSA PER ASCOLTARE LE VERE TRUFFE ROMANTICHE

Federica Sciarelli ha saputo poi anche “approfittare” della presenza della Prati, senza lasciar capire a nessuno che non avrebbe parlato, cosa che potrebbe aver giovato agli ascolti. Ma è stata chiara sin dalle prime battute della trasmissione.

Ha aperto infatti dicendo:

Buonasera a tutti da Chi L’Ha Visto. Tutti parlano di Pamela Prati e di questo fantomatico marito chiedendosi se esiste o se non esiste, e con questo mi riferisco al marito che Pamela Prati dovrebbe sposare. Tutti parlano di Pamela Prati ma nessuno parla di tutte quelle donne che oggi vi mostriamo. Sono donne invisibili perché non fanno parte del mondo dello spettacolo, sono state truffate e sono donne invisibili di cui nessuno parla. E allora, noi abbiamo invitato Pamela Prati perché noi oggi vogliamo lanciare dei messaggi importanti, perché queste truffe continuano ai danni delle vostre madri, delle vostre sorelle, e anche dei voi padri. Pamela Prati sarà qui con noi, ma noi partiamo da una donna, da suo figlio, e dalla truffa di un soldato.

Queste le prime parole di Federica Sciarelli nella puntata di Chi l’ha visto del 29 maggio 2019. La regia indugia quindi in più di una occasione su Pamela Prati mentre la Sciarelli, tra un servizio e l’altro, ringrazia due donne vere e forti che combattono, con la loro associazione, per aiutare donne e uomini truffati in tutta Italia.

C’è stato un po’ di subbuglio in questi ultimi giorni perché c’è un ospite che ha attirato su di me tantissime critiche. Io vi leggo tutti, quindi mi sono accorta che voi in realtà siete molto più preparati di me sul caso di Pamela Prati, anche perché mi avete detto di tutto, ad esempio “Perché un programma così serio l’ha invitata?”. Beh, intanto vi ringrazio perché partite da un presupposto che non può farci altro che piacere. Inoltre ho visto che tutti quanti conoscete forse meglio di me questa storia diventata un tormentone. Dico un tormentone perché ne hanno fatto anche motivo di satira – avrete forse sentito la Litizzetto – e ne parlano addirittura i politici visto che c’è un Segretario di Partito che parla di Mark Caltagirone, facendolo venire fuori addirittura nelle rassegne stampa. Insomma, un caso che arriva un po’ a tutti e che chi non lo conosce se lo fa raccontare. Ma voi vi chiederete: “La Sciarelli è impazzita?” No, infatti noi questa sera siamo qui con voi a darvi un messaggio fortissimo, un pugno nello stomaco che vi arriverà”

La Sciarelli ha continuato con la puntata ringraziando poi anche Pamela Prati che “ha permesso al programma di dare visibilità alle storie“. Il solo e unico obiettivo di Chi l’ha visto era avere la Prati in studio per attirare il maggior numero di pubblico possibile. Uno specchietto per allodole?

E in questo tweet c’è tutto il sentimento del pubblico che segue da anni Chi l’ha visto che ha capito le vere ragioni del programma e della conduttrice.

Pamela Prati, dimessa e muta, messa all'angolino e costretta a vedere le reali tragedie dietro le truffe online è il più grande colpo di genio e il più sopraffino esempio di arte maieutica mai visti in tv. Grandissima Federica Sciarelli. #chilhavisto pic.twitter.com/jTZTEA5SXo — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) May 29, 2019